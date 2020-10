România a semnat un proiect major pe fonduri europene, prin care se finanţează o platformă pentru identitate electronică online, a declarat, joi, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Sabin Sărmaş, la prima ediţie a evenimentului Ziua Naţională a Comerţului Electronic.

„În ceea ce priveşte identitatea electronică, consider că a fost cea mai mare greşeală de strategie pe care am făcut-o noi, ca ţară, în privinţa digitalizării: faptul că, înainte de toate, nu am pus acest pilon la punct.

”Nu avem identitate electronică la nivel naţional unitar”

Noi nu avem astăzi identitate electronică la nivel naţional unitar. Avem identităţi electronice disparate, în diferite niveluri de încredere. O formă de identitate electronică există în serviciile de internet banking, o alta pe majoritatea platformelor de e-commerce, identitate electronică în Spaţiul Virtual Privat sau pe Ghişeul.ro… dar ele nu pot să-şi dea, la momentul autentificării, acces la unele servicii publice care necesită un nivel de încredere ridicat.

Am semnat de o lună şi jumătate un proiect major pentru România, pe fonduri europene, care finanţează o platformă pentru identitate electronică online.

Să nu se facă vreo confuzie: nu este vorba despre cartea de identitate pe care o gestionează Ministerul Afacerilor Interne, ci despre o identitate electronică pentru platformele publice online.

”Acces facil la servicii”

În acest fel, să nu mai treacă cetăţenii în acel proces de înrolare de şapte ori la şapte ghişee. Acest lucru trebuie să se întâmple o singură dată şi online”, a subliniat şeful ADR.

Sărmaş a adăugat că, la nivel european, se discută pe tema unei strategii de identitate electronică unică pentru ca fiecare cetăţean să aibă acces facil la servicii.

„O să fie un proiect care va fi ridicat în etape. Noi am avut de-a lungul anilor prostul obicei de a face proiecte mari, mamut, dar pe care le recepţionăm pe toate la final. Or, în industria de software nu se face aşa.

Ai livrări intermediare, ai momente în care pui aplicaţii în anumite stadii şi pe urmă vii cu restul elementelor peste ce ai livrat anterior. Trebuie să ne gândim şi la un „roaming” al serviciilor în spaţiul european, al identităţii electronice.

Identitatea electronică unică la nivel european

Se vorbeşte mult despre identitate electronică unică la nivel european. Noi vom încerca să notificăm la Comisie acest mecanism de identitate electronică, astfel încât să fie recunoscut de Comisie şi să poată fi integrat la nivel european cu ceea ce va propune Comisia Europeană.

Dacă mă întrebaţi pe mine, ar fi o strategie greşită din partea Comisiei, de a propune o platformă unică la nivel european. Până se vor adapta toate statele, ar dura extrem de mult până vom înrola toţi cetăţenii…

Strategia este aceea de a evalua stadiul identităţii unice la nivel european şi de a încerca să le federalizeze cumva într-o identitate electronică unică, aşa cum procedăm şi noi la nivel naţional”, a subliniat Sabin Sărmaş.

Reprezentanţi ai autorităţilor şi mediului de afaceri au discutat pe tema viitorului comerţului electronic din România în cadrul primei ediţii a Zilei Naţionale a Comerţului Electronic, organizată joi de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO).

Parlamentul României a adoptat, în acest an, Legea nr. 144/2020 prin care data de 15 octombrie a fost instituită drept Ziua Naţională a Comerţului Electronic.