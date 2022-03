PNL și PSD au modificat o inițiativă legislativă importantă. CECCAR, în atenția parlamentarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), cu un patrimoniu de peste 45 milioane de euro, a intrat în atenția parlamentarilor.

Cei din PSD și PNL au decis să promoveze anumite modificări în legislația care reglementează profesia de expert contabil și contabil autorizat. Aceste modificări vor crea un cadru juridic propice pentru sechestrarea și preluarea abuzivă a patrimoniului celor aproape 50.000 de membri, scrie evz.ro.

În acest mod, mai scrie sursa anterior citată, parlamentarii se folosesc, abuziv, de autorități ale statului, datorită ocolirii proprietarilor de drept ai patrimoniului CECCAR.

Pe data de 4 aprilie, CECCAR va organiza o Conferință Națională, în timp ce va fi activată o inițiativă legislativă care a zăcut în sertarele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de la Camera Deputaților de aproape 4 ani. Sursa anterior citată scrie că prima formă a proiectului era una corectă, însă actuali parlamentari social-democrați și liberali au decis să amendeze textul de lege și să schimbe complet scopul inițial al acestuia.

Patrimoniul impresionat acumulat este dovada unei bune gestiuni financiare, ca doar sunt contabili, acesta fiind constituit exclusiv din contribuțiile membrilor. Daca schema reușește, evident celelalte profesii vor fi ținute sub presiunea influentei autorităților statului si grupurilor de interese, devenind astfel surse de sinecuri pentru zona politica.

Se pare că parlamentarii PSD si PNL și-au dat mâna să promoveze modificări in legislația care reglementează profesia de expert contabil si contabil autorizat – OG 65/1994 care sa creeze cadrul juridic necesar sechestrării si preluării abuzive a patrimoniului aprox 50.000 de membrii. Astfel prin ocolirea proprietarilor de drept ai patrimoniului CECCAR, membrii experți contabili si contabili autorizați, se folosesc in mod abuziv, neconstituțional de autorități ale statului pentru a asigura preluarea controlul, deși patrimoniul este privat.

S-a mai întâlnit această schemă

Schema actuală va diviza patrimoniul, va dilua autoritatea structurilor de conducere, va capitaliza resursele financiare, va prelua controlul direct, scrie sursa anterior citată, care mai spune că această schemă a mai fost folosită și în alte cazuri.

”Cine are interes in spolierea si implicit distrugerea profesiei de expert contabil, in impunerea unui control prin autorități publice ? Oare autoritatea care este propusa – ASPAAS din subordinea Ministerului de Finanțe – pentru a se ocupa de sechestrarea si preluarea abuziva patrimoniul CECCAR si-a dovedit eficienta in materia supravegherii activității de audit statutar, cu care a fost conferita prin lege, ca urmare a transpunerii unei directive europene?

Falimentul City Insurance societate a căror situații financiare anuale au fost supuse auditului financiar, faliment care in fapt a continuat seria falimente celebre in domeniul asigurărilor, cu un impact major in decapitalizarea fondului de garantare a asiguraților la crearea căruia au contribuit cetățenii onești care au achiziționat polițe de asigurare, este dovada eficientei sistemului public de supraveghere instituit prin autorități ale statului, unde conducerile sunt numiri politice”, arată sursa anterior citată.

Potrivit sursei anterior citate modificările făcute de parlamentari sunt ”argumentate cu un șir nesfârșit de falsuri, în care sunt prezentate în scopul creări unei false realități prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului în legătură cu o așa zisă nelegalitate a reglementărilor corpului care instituie procedura de alegeri”.