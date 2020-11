Ministrul Sănătății a precizat că România este pregătită pentru distribuirea vaccinului anti-COVID atunci când acesta va ajunge în țara noastră și a precizat că armata va fi implicată în vaccinarea populației, alături de DSU, spitalele județene și medicii de familie.

„România are pregătită rețeaua de distribuție a vaccinului împotriva COVID, atunci când va ajunge în țară, la finele acestui an sau la începutul anului viitor. Noi suntem angrenați cu Comunitatea Europeană pentru acest vaccin, rămâne să vedem. Comisia Europeană are discuții cu trei firme producătoare, în măsura în care va fi gata, acela va fi și la noi. Toată achiziția se face prin Comisia Europeană, dar avem speranță pentru sfârșitul anului, începutul anului viitor”, spus ministrul Nelu Tătaru.

Întrebat fiind dacă în procesul de vaccinare al populației va fi implicată și armata, ministrul a spus că „va fi invitată și Armata, și DSU, și spitalele județene, și medicii de familie”.

Când va primi România prima tranșă de vaccin

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că România se aşteaptă să primească prima tranşă de vaccin anti-COVID-19 în primul trimestru al anului viitor, arătând că primii beneficiari vor fi cei din sistemul medical şi persoanele din grupele de risc, urmând ca vaccinarea întregii populaţii să înceapă cel mai devreme în primăvară.

„Vaccinarea întregii populaţii va începe cel mai devreme în primăvară. Vrem să ne asigurăm, totodată, că vaccinurile folosite au cel mai înalt nivel de eficienţă şi siguranţă şi se respectă toate reglementările internaţionale”, a arătat Iohannis.

El a arătat că este nevoie de informarea corectă a populaţiei cu privire la vaccin.

„Este absolut necesar un proces de comunicare clar, transparent şi eficient. (…) Fiind o problemă de importanţă majoră, fac apel la personalul medical de la toate nivelurile de a se pregăti şi a se informa corect în vederea acestui proces de vaccinare. Trebuie bine stabilite centrele de vaccinare, iar medicii de familie la rândul lor să fie bine instruiţi”, a spus Iohannis.

De asemenea, preşedintele a indicat că i-a solicitat ministrului Sănătăţii să identifice resursa umană necesară pentru fiecare etapă de vaccinare şi să stabilească un plan de asigurare a stocurilor de materiale de care va fi nevoie.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin