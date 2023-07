Salariul minim crește

Salariul minim va crește pentru toți angajații din România. Astfel, începând cu 1 septembrie 2023, salariul minim brut va ajunge la 3300 de lei, ceea ce înseamnă un venit net, în mâna angajatului, de 1981 de lei.

Următoarea majorarea a salariului minim va avea loc de la 1 ianuarie 2024. Este vorba despre o creștere și mai semnificativă, de peste 25%, la 3750 de lei brut, adică 2231 lei net.

În România, o treime din angajați sunt plătiți cu salariul minim

Conform Eurostat, România se situează la coada clasamentului în privința salariului minim lunar.

Grupa 1 include țări în care salariul lunar variază între 399 EUR și 840 EUR, top care include România și Polonia. Cu puțin peste 600 de euro, țara noastră se află pe locul 20 din 22, doar înaintea Ungariei și Bulgariei.

În cea de-a doua grupă sunt incluse țări în care salariile minime sunt cuprinse între 887 și 1304 EUR/lună, iar în a treia cele de peste 1700 EUR/lună.

Noul Guvern va lua măsuri pentru reducerea prețurilor la alimente

„Bună seara. Mă bucur să vin din nou în faţa dumneavoastră, de data aceasta ca premier al României, după prima şedinţă de Guvern. Împreună cu colegii mei am venit după ce am depus jurământul şi am dat prima ordonanţă de organizare a Guvernului.

De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonanţe pe care vrem să le citim în următoarea şedinţă de Guvern ca să putem să aplicăm cât mai urgent.

E vorba de reducerea preţurilor la alimentele de bază, sprijinirea procesării de alimente, schema de susţinere a industriei materialelor de construcţii, plus introducerea energiei verzi în fermele agricole.”, a declarat Marcel Ciolacu.

Inflația trebuie să scadă

De asemenea, Marcel Ciolacu a spus că noul guvern va lua măsuri pentru ca inflația să scadă.

„Primul şi cel mai concret rezultat al unei guvernări bune este ca inflaţia să scadă. Oamenii să simtă asta în preţurile unor produse de bază. Asta vrem să facem imediat şi să acţionăm încă de săptămâna viitoare.

Alături de acest demers avem alte măsuri ţinţite pentru a susţine agricultura, construcţiile şi energia. Din punctul meu de vedere, sunt domeniile care fac diferenţa pentru oameni.”, mai spus Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, că este nevoie de performanţă în administraţie, iar statul român nu mai poate plăti „doar pentru ca bugetarii să vină la birou”.

„Toţi funcţionarii statului român trebuie să înţeleagă că avem nevoie de performanţă în administraţie. Statul român nu mai poate plăti doar pentru ca bugetarii să vină la birou, iar asta este valabil de la nivel de ministru până la nivelul funcţionarilor de execuţie”, a declarat Marcel Ciolacu la finalul şedinţei de Guvern.