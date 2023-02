Se întărește relația economică dintre România și Coreea de Sud! Oamenii de afaceri din statul asiatic, îndrăgostiți de țara noastră

Sursă: Infofinanciar / Adrian Lambru

De la an la an, legătura economică dintre România și Coreea de Sud sunt din ce în ce mai strânse, din ce în ce mai solide. Mediul de afaceri din România, dar și cel din statul asiatic colaborează constant pentru o dezvoltare permanentă. În acest sens, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) au organizat marți, 7 februarie 2023, un eveniment special intitulat Romania - Republic of Koreea Business Council în care oameni de afaceri și oficiali din Coreea de Sud au venit la București pentru a dezbate idei, a veni propuneri pentru consolidarea acestor relații.