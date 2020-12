Nicolae Ciucă a transmis luni, 21 decembrie, că autorităţile au făcut pregătirile necesare pentru a putea demara campania de vaccinare anti-COVID începând cu data de 27 decembrie şi i-a îndemnat pe toţi cetăţenii să aibă încredere în acest demers.

„Avem tot ce ne trebuie astfel încât să putem să demarăm campania de vaccinare începând cu ziua de 27 decembrie. Şi, folosesc acest prilej, pentru a-i îndemna pe toţi cetăţenii ţării să aibă încredere în această campanie, să aibă încredere în instituţiile statului şi în toate demersurile care au fost întreprinse, astfel încât să putem să avem o campanie coerentă şi eficientă”, a afirmat premierul interimar.

Nicolae Ciucă a participat, alături de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, la inaugurarea Punctului mobil de colectare de plasmă convalescentă de la Spitalul de Urgenţă ”Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, realizat în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti şi Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională.

Campania de vaccinare are o amploare aparte

„Este o campanie care are o amploare aparte şi de asemenea are un specific aparate, pentru că ea se desfăşoară în condiţii la care nu ne-am aşteptat. Au fost o serie întreagă de alte campanii care s-au desfăşurat şi s-au desfăşurat cu succes, dar aceasta vine şi se desfăşoară sub o presiune a timpului pe care o resimţim cu toţii. Este foarte clar pentru fiecare dintre noi că toate aceste restricţii, toate aceste limitări pe care le-am avut în anul 2020, am dori să se termine cât mai repede, iar în momentul de faţă singura şi cea mai rapidă modalitate prin care putem să renunţăm la aceste restricţii este desfăşurarea cu succes a campaniei de vaccinare. În momentul de faţă, instituţiile statului, precum şi celelalte organizaţii neguvernamentale, mediul academic au fost foarte implicate astfel încât să poată să livreze o strategie de vaccinare şi de asemenea să pună laolaltă toate instrumentele necesare, îndeosebi cele logistice, astfel încât ea să aibă un parcurs coerent şi să-şi atingă obiectivul asumat”, a transmis Nicolae Ciucă în cadrul emisiunii „Apel Matinal”.

De asemenea, premierul interimar a vorbit și despre cine va fi prima persoană vaccinată în România.

„Nu s-a stabilit încă cine va fi prima persoană. Este clar că va fi o persoană care-și desfășoară activitatea în unul dintre spitalele care se ocupă nemijlocit de lupta împotriva coronavirusului”, a explicat acesta înainte de a transmite un mesaj special pentru cei sceptici în fața vaccinului.

„Mai întâi de toate, aș dori să pornesc de la faptul că atunci când s-a demarat procesul de constituire a Comitetului de Vaccinare s-a avut în vedere ca acolo să fie nominalizați și să fie atrași cei mai buni specialiști. Ca atare, doctorul colonel Valeriu Gheorghiță, coordonatorul acestui Comitet Național, este unul dintre cei mai buni specialiști pe care îi avem. Sigur, este militar activ și are o experiență deosebită la Spitalul Militar Central din București.”

Mobilizare exemplară pentru campania de vaccinare

„Vă pot spune cu toate responsabilitatea că în acest moment toate instituțiile statului, de la președintele țării, la guvern, la ministerele de specialitate, la ministerele care sunt implicate în tot ceea ce înseamnă suportul logistic și asigurarea vaccinării până la individ, până la cetățean s-au mobilizat exemplar astfel încât să putem asigura succesul acestei acestei campanii. Organizatorii campaniei sunt sprijiniți din toate direcțiile, atât din instituțiile publice, dar și din cele private.

Și aici vreau să le mulțumesc tuturor celor care nu aparțin instituțiilor statului, pentru că au arătat că le pasă și cred că fiecare dintre noi printr-o astăzi de atitudine putem să arătăm că ne pasă, că nu suntem indiferenţi. S-a primit, de asemenea, suport și sprijin din partea specialiștilor în sănătate, așa cum spuneam, de la universități și asociații de profil, avem Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, care s-au implicat în tot ceea ce înseamnă asigurarea logistică a activităților și, de asemenea, au contribuit cu experți în toate domeniile, de la cel medical, până la comunicare.

Ca atare, am văzut o mobilizare din punctul meu de vedere cât se poate de bună încât să putem contribui la succesul acestei campanii și să nu avem această impresie că facem parte din Europa care se mobilizează cu cea de-a doua viteză. Suntem parte a Uniunii Europene și am aliniat toate instrumentele, am agregat toate noastre la nivelul instituțiilor europene”, a subliniat Nicolae Ciucă.