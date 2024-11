Provocarea DOE pentru industria pompelor de căldură a fost să construiască unități complet electrice, eficiente din punct de vedere energetic, care ar putea funcționa bine în regiunile din SUA care se confruntă cu ierni grele. Altfel spus, să spulbere teoria larg răspândită conform căreia pompele de căldură nu pot face față unor temperaturi foarte scăzute, scrie Cnet.

Cele mai noi modele de pompe de căldură ar putea ieși pe piață în noiembrie

Carrier și Lennox au anunțat luna aceasta că cele mai noi modele ale lor, adaptate pentru climă mai rece, vor ieși din liniile de producție și ar trebui să fie disponibile consumatorilor în noiembrie sau decembrie.

De asemenea, Bosch a anunțat că pompa sa de căldură pentru climă rece, IDS Ultra, prezentată la CES, poate fi cumpărată.

Au trecut doar trei ani de la provocarea lansată de DOE producătorilor, inclusiv două ierni de testare în casele din nordul SUA și din Canada. Iar rezultatele sunt peste așteptări, susțin producătorii de pompe de căldură care au răspuns provocării lansate de DOE.

„Este o realizare uriașă”, a declarat Ram Narayanamurthy, director adjunct al Biroului pentru tehnologiile de construcții al DOE. „Aceasta este o industrie în care, în mod normal, are nevoie de cinci ani sau mai mult pentru a obține un produs la care să te gândești că va fi scos pe piață”, a subliniat el.

Deocamdată, prețurile nu sunt deloc atractive, dar experții guvernamentali și oficialii din industrie spun că, având în vedere concurența, prețurile ar putea scădea în următorii câțiva ani.

De ce pompele de căldură nu fac față gerului

Denumirea „pompă de căldură” este oarecum o denumire greșită, având în vedere că acoperă doar jumătate din funcția dispozitivului. Pompele de căldură asigură atât încălzirea, cât și răcirea casei, înlocuind oarecum un aparat de aer condiționat.

Acestea funcționează prin condensarea și transferul energiei termice (căldură) dintr-un loc în altul, mutând-o în exterior când vrem să răcorim casa și în interior când dorim să o încălzim. Frigiderul folosește același principiu.

Problema este că pompele de căldură cu sursă de aer – cele care schimbă căldura cu aerul din exterior – devin mai puțin eficiente pe măsură ce temperatura exterioară se îndepărtează mai mult de cea din interior.

Există și alte tipuri, cum ar fi pompele de căldură geotermale, care schimbă căldură în subteran.

Generația actuală de pompe de căldură are probleme mari, pe măsură ce temperatura scade sub 0 grade și nu abia funcționează când în termometru sunt mai multe grade sub zero.

Astfel, sunt aproape inutile, mai ales în nordul SUA și Canada.

Provocarea industriei a fost să îmbunătățească tehnologia care poate depăși această problemă, creând un sistem care va putea funcționa la fel de eficient și la temperaturi foarte scăzute.

„Ceea ce a făcut DOE este să ofere sprijin, adică să testeze în laboratoare, dar și să lucreze cu producătorii pentru a testa modul de funcționare pe parcursul a două ierni”, a spus Narayanamurthy.

Noile pompe de căldură vor fi soluția?

Prakash Bedapudi, vicepreședinte executiv și director de tehnologie la Lennox, a declarat că inginerii companiei au făcut eforturi pentru a construi unități de testare care utilizează tehnologia celor mai eficiente pompe de căldură.

”Lennox și-a creat pompele de căldură utilizând injecția de vapori, injecția de lichid și un compresor cu viteză variabilă pentru a-i permite să extragă mai multă căldură din aerul de afară, când temperaturile scad”, a spus Bedapudi.

Injecția de vapori și injecția de lichid permit dispozitivului să utilizeze mai mult agent frigorific simultan, deplasând mai multă energie.