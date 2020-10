În cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă scenariul închiderii totale a României, timp de două săptămâni, este un scenariu care ar putea fi luat în considerare.

Șeful statului a declarat că nu se pune vorba de un nou ”lockdown” și este de părere că un astfel de scenariu nu va putea ajuta cu nimic situația actuală a pandemiei de coronavirus.

”În acest moment nu discutăm la nivel de conducere a statului despre un așa numit lockdown, adică închiderea tuturor activităților, ci căutăm soluții care permit îngrădirea răspândirii virusului, dar în același timp, continuarea activităților esențiale. În definitiv, este nevoie, oricât de îngrijorați am fi – şi eu sunt foarte îngrijorat – să găsim un fel de a continua cu toate că avem această pandemie. În această abordare trebuie să încadrăm și continuarea democrației în România.

Fără alegeri nu există democrație. Avem pandemie, în același timp, se termină mandatul parlamentului și trebuie să mergem să ne alegem un nou parlament, dar în condiții foarte speciale. În același timp, trebuie să avem grijă să creștem numărul de locuri de la terapie intensivă, de la spitalele care pot primi bolnavi de COVID. Toate acestea trebuie făcute în același timp, fiindcă a închide țara, după părerea mea, nu este o soluție.

Ce am face, închidem țara două săptămâni, după care ce facem? Iarăși trebuie să începem de la zero și atunci este evident că trebuie găsit un just echilibru care ne permite să ne continuăm viața în condiții pe pandemie. Nu putem să ne gândim că ne întoarcem într-o lună sau două la normalitate. Ne vom întoarce la normalitate dacă avem grijă acum, și peste o lună, și peste două și dacă reușesc oamenii de știință să găsească un vaccin, sper, destul de repede.”, a declarat Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Ludovic Orban respinge și el scenariul unei noi stări de urgență

Premierul Ludovic Orban a fost miercuri în vizită la Uzina Dacia de la Mioveni iar la finalul acesteia, primul ministru a susținut o declarație de presă, unde a fost întrebat despre o posibilă stare de urgență.

Șeful Guvernului a declarat că Executivul a prevăzut un set de măsuri care se iau în funcție de rata de incidență. Ludovic Orban a dat chiar exemple de orașe în care se aplică măsurile menționate anterior.

„Mi s-a pus în mod frecvent această întrebare legată de starea de urgenţă, noi am prevăzut un set de măsuri care se iau în funcţie de rata de incidenţă, de indicele de răspândire a virusului.

În Bucureşti, de exemplu, şi în alte oraşe mari, cum este Cluj, cum este Iaşi, Târgu Mureş, s-au adoptat măsurile care sunt prevăzute în legislaţie şi în hotărârea de Guvern privitoare la prelungirea stării de alertă: obligaţia portului măştii, inclusiv în spaţii deschise, derularea învăţământului în sistem online.

De asemenea, închiderea anumitor tipuri de activităţi, teatre, cinematografe, restaurante, cafenele, sunt măsuri prevăzute tocmai pentru a reduce riscul de răspândire. Odată implementate aceste măsuri avem convingerea că vom reduce numărul de persoane care se îmbolnăvesc”, a spus Orban.