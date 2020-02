Vicepremierul a scris într-o postare pe Facebook că Guvernul PNL merge printre primari cu fruntea sus – „știm că am făcut mult bine comunităților locale în cele 3 luni de guvernare. Avem proiecte bune și așteptate de satele și comunele din România. La Adunarea Asociației Comunelor din România am vorbit despre ce putem face concret pentru comunitățile locale”.

În doar 3 luni de guvernare, în raport cu obligațiile față de români, Raluca Turcan susţine că liberalii au respectat toate angajamentele:

„- Prin bugetul pe 2020, am alocat 50 de miliarde de lei (4,5% din PIB) pentru investiții publice;

– Am plătit facturile proiectelor derulate prin PNDL, finalizate și verificate. Am decis să verificăm lucrările, deoarece nu au fost niciodată verificate de guvernele anterioare. În urma controalelor au fost oprite de la plată lucrări în valoare de 500 de milioane de lei. Primăriile care și-au făcut treaba trebuie să-și primească banii pe investiții, fără întârzieri! Risipa trebuia oprită. Din luna noiembrie 2019 și până în prezent, pe PNDL I au fost decontate lucrări într-un total de 306 milioane lei, către 446 de UAT. De asemenea, pe PNDL II, au fost decontate lucrări în valoare de 2,4 miliarde lei, pentru 1.728 de unități administrativ-teritoriale.

– Am dat primăriilor mai mulți bani pentru investiții prin preluarea a jumătate din cheltuielile cu asistența socială;

o Am asigurat finanțarea proiectelor fazate din perioada anterioară;

– POR 2014-2020: Supracontractare de 2,4 miliarde de euro pentru infrastructura educațională, dezvoltarea urbană și iluminatul public;

Debirocratizarea administraţiei publice

– Lucrăm la nivelul mai multor ministere pentru debirocratizarea activității și pentru simplificare administrativă. Primele rezultate se văd deja: la Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării și Administrației a fost implementat Registrul electronic prin care traseul documentelor depuse să poată fi urmărit online. Am înființat Comisia de Acord Unic pentru ca cetățeanul să nu mai umble cu teancul de hârtii pe la ghișee.

– Am făcut plăți pentru beneficiari de peste 1,4 miliarde de euro, din Fondul European de Garantare Agricolă –FEGA și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR (+cofinanțare de la bugetul de stat). Este cea mai mare sumă autorizată la plată în această perioadă, comparativ cu anii anteriori.

– Am lansat noi măsuri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020. Am propus realocarea de fonduri de la măsurile mai slab accesate către următoarele submăsuri:

– sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – ALOCARE de 42 milioane de euro. (Sesiunea de depunere va fi lansată în luna aprilie a.c.)

– sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – ALOCARE de 6,8 milioane de euro.

(Sesiunea de depunere va fi lansată în luna aprilie a.c.)

– investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta “irigații” – ALOCARE de 43 milioane de euro.

(Sesiunea de depunere va fi lansată în perioada martie-aprilie a.c.)”.

Atragerea de fonduri europene

Turcan s-a referit şi la fondurile europene, amintind că buget pentru Politica de Coeziune pentru 2021 – 2027 pentru țara noastră este de aproximativ 29 mld EUR:

– 17,3 mld EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională;

– 3,4 mld din Fondul de Coeziune;

– 8,3 mld din Fondul Social European.

„Guvernul PNL s-a angajat că NU va pierde niciun euro din banii alocați. Vom folosi fondurile de la UE în mod responsabil și judicios pentru a răspunde nevoilor societății. UE ne pune la dispoziție un buget complementar substanțial care, împreună cu fondurile alocate din bugetul de stat, ne poate permite să dezvoltăm proiectele atât de mult așteptate de români (autostrăzi, școli, spitale) și să asigurăm oamenilor o calitate a vieții comparabilă cu cea din UE (acces la educație pentru toți copiii, servicii medicale la îndemână, transport public extins și de calitate, mobilitate profesională etc).

Pe termen scurt, legat de Fondurile Europene, ne propunem:

– Să finanțăm din fonduri europene proiecte de realizare a rețelelor de distribuția a gazelor naturale – este vorba de 500.000 de beneficiari și de un buget de 2,5 mld lei (bani europeni + cofinanțare de la bugetul de stat).

– Să descentralizăm managementul fondurilor europene – decizia trebuie să fie adusă mai aproape de comunitățile locale.

– Să sprijinim finalizarea proiectelor fazate finanțate din fonduri europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020. Vom etapizate 52 de proiecte din Programul Operațional ”Infrastructură Mare”, etapa a doua fiind finanțată din perioada 2014 – 2020. Nefinalizarea proiectelor poate conduce la restituirea către CE a sumelor deja decontate.

– Vom lua măsuri privind portofoliul de proiecte destinat finanțării pentru perioada de programare 2021 – 2027. Sunt vizate domeniile de interes strategic național / local pentru care se acordă sprijin în elaborarea documentațiilor: transporturi, apă-canal, managementul deșeurilor, infrastructură”, a scris Turcan pe Facebook.

„PNDL va continua şi în următorii 2 ani vor fi alocaţi aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru implementarea programelor. Este posibilă practic şi – să spunem – o ajustare a acestui program, în sensul în care vom merge cu prioritate pe partea de infrastructură rurală, drumuri, poduri, canalizare, gaz, iluminat şi, de asemenea, modernizare unităţi şcolare şi unităţi medicale”, a explicat vicepremierul, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

Ea a menţionat că această prioritate a venit din solicitările primarilor. „La PDI situaţia stă în felul următor: a fost creat un program care pe fond urmărea ce? Să se promită nişte bani, iar aceştia să nu intre în calculul deficitului de stat pe care România îl are. Din nefericire, toate aceste angajamente au fost făcute fără sursă de finanţare. Au fost depuse 3.100 de proiecte în valoare de 58,5 miliarde lei. S-au propus spre aprobare, deci, practic au fost conturate pentru a fi supuse spre aprobare 696, deci din 3.100 – 696 au fost selectate într-o primă etapă în valoare de 10,8 miliarde de lei. Au fost semnate propriu-zis 239 de contracte în valoare de 6,6 miliarde de lei. Cele care în formula în care au fost propuse nu vor putea merge aşa mai departe vor fi reajustate, întrucât în momentul de faţă avem cele două mari axe de finanţare – bugetul de stat – o mare parte din sumă în PNDL şi bugetul din fondurile de la UE”, a afirmat Turcan.

