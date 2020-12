Echipa Lidl a anunțat că va oferi prime de Crăciun duble în 2020, față de anul precedent. În luna decembrie 2020, Lidl va dubla prima de Crăciun și va oferi 800 de lei pentru angajații cu o vechime mai mare de 6 luni în companie și 400 de lei pentru cei care lucrează de mai puțin de 6 luni, în semn de mulțumire și apreciere pentru dedicarea de care au dat dovadă și în acest an.

Investiția totală a retailerului în aceste prime de Sărbători pentru echipa Lidl este de peste 11 milioane de lei.

Trebuie menționat că, în luna septembrie, Lidl a introdus pentru angajații săi, o asigurare de viață care acoperă atât cazurile de accident, cât și cele de îmbolnăvire și care este valabilă oriunde în lume, precum și servicii speciale care au acoperire și în cazul îmbolnăvirii ca urmare a infectării cu coronavirus.

Kaufland

Pentru a-și arăta aprecierea față de angajații săi, și Kaufland a anunțat, în prag de Sărbători, că toți angajații vor primi bonusuri de Crăciun.

Demersul vine ca o confirmare a promisiunii companiei de a rămâne un sprijin pentru întreaga echipă și își propune să aducă puțină bucurie de Sărbători în casele angajaților.

Bonusurile vor fi calculate în funcție de vechimea în companie și vor fi oferite începând cu 15 decembrie, în total depășind valoarea de 6,5 milioane de lei (peste 1.38 milioane de euro).

Anul acesta, compania a acordat tuturor colegilor mai multe beneficii suplimentare în bani, printre care bonusul oferit în semn de recunoștință pentru munca depusă cu ocazia aniversării a 15 ani în România, voucherul pentru o mică petrecere acasă, în familie, care a înlocuit petrecerea comună din companie, precum și voucherele de Paște, 1 iunie și Moș Nicolae. Toate aceste beneficii se ridică la valoarea de peste 25 milioane de lei.

„Să fim aproape unii de ceilalți prin gesturi de recunoștință e ce contează cel mai mult de Sărbători. A fost un an plin, care a venit cu provocări pentru o lume întreagă. Ne dorim ca fiecare angajat să se simtă apreciat, ca parte a unei mari familii, în care munca și implicarea sunt recunoscute și răsplătite”, declară Marco Hößl, Director General Kaufland România și Republica Moldova.

Trebuie menționat că, în luna aprilie a acestui an, Kaufland România a mai oferit un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale și a introdus de asemenea și plata imediată a orelor suplimentare efectuate, conform criteriilor interne.

Deutsche Telekom

Și grupul german Deutsche Telekom, prezent și în România, a anunțat că toți angajații vor primi un bonus de 500 de euro drept mulțumire și recunoaștere din partea conducerii pentru performanța de care au dat dovadă în perioada coronavirusului. Anunțul a fost făcut pe pagina de LinkedIn a lui Tim Hottges.

„Dragi colegi! A fost un an dificil, dar un an bun pentru Deutsche Telekom. Ne-am construit rețelele, ne-am servit clienții, ne-am depășit țintele financiare și, de aceea, acum este momentul să spunem Mulțumim! Indiferent în ce țară lucrați, dacă sunteți un angajat al Deutsche Telekom, aparții familiei T (sigla Deutsche Telekom – n.r.). Suntem un T! O echipă puternică și spunem Mulțumim, dar dincolo de asta vă oferim 500 de euro extra pentru un Crăciun frumos în vremuri de coronavirus foarte dificile.

Anul acesta, la Deutsche Telekom am experimentat, am trăit și am oferit multă solidaritate. Acest lucru merită respect, recunoaștere și aplauze. Și merită mai mult decât cuvinte. De aceea, acordăm o plată specială de 500 de euro pentru tot personalul de execuție.

La T-Systems, Telekom Deutschland, sediul central, companiile de servicii și în toate filialele noastre europene. Drept mulțumire și recunoaștere din partea conducerii pentru performanța dumneavoatră specială în perioada coronavirusului”, este mesajul transmis angajaților.