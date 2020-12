Retailerul Kaufland România, care are în echipa sa, până în prezent, 240 de persoane cu dizabilităţi, anunţă că îşi propune să angajeze încă 350.

Mai mult decât atât, în patru magazine din Capitală au fost instalate patru case de marcat special adaptate pentru angajaţii în scaun rulant, investiţia totală ajungând la suma de 33.000 de euro, se arată într-un comunicat al companiei.

Joi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, Kaufland se alătură iniţiativei lansate de Camera de Comerţ a Diversităţii din România, împreună cu alte companii şi organizaţii, în semn de solidaritate pentru persoanele cu dizabilităţi. Astfel, Sediul Central Kaufland din Bucureşti va fi iluminat în culoarea violet în cursul zilei, începând cu ora 18:00 şi până la miezul nopţii.

„Compania răspunde prompt acestei acţiuni, din dorinţa de a transmite, şi cu acest prilej, un mesaj puternic şi încurajator către persoanele cu dizabilităţi – oricine îşi poate găsi locul în echipa Kaufland, indiferent de ceea ce îl face diferit. Implicarea în comunitate a fost mereu unul dintre principalii piloni ai activităţii companiei, astfel că, prin programul A.C.C.E.S., Kaufland vine în întâmpinarea persoanelor cu dizabilităţi cu locuri de muncă sigure şi stabile şi totodată cu echipamente adaptate pentru o bună desfăşurare a activităţii lor profesionale. Prin dezvoltarea acestor iniţiative, compania rămâne un partener de încredere al persoanelor cu dizabilităţi”, se menţionează în comunicat.

Kaufland este unul dintre cei mai mari angajatori ai României. Peste 15.000 de oameni lucrează în cele 136 de locaţii răspândite pe tot teritoriul ţării. Până în prezent, 240 de persoane cu dizabilităţi, din oraşe precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Satu Mare sau Oradea s-au alăturat echipei. În continuare, compania îşi propune să angajeze alte 350 de persoane cu dizabilităţi.

„Kaufland este locul care m-a ajutat să îmi câştig încrederea în mine. Colegii m-au primit cu braţele deschise, încă din prima zi. Sprijinul şi răbdarea consilierului angajaţilor şi ale colegilor m-au ajutat să ajung unde sunt acum. Am ajuns să folosesc fără nicio teamă casa de marcat şi am înţeles cum funcţionează sistemul de pontaj. Sunt lucruri pe care nu credeam că o să le pot face fără ajutor. Viaţa mea s-a schimbat în bine de când ei mi-au spus primul <Bun venit în echipă>”, a declarat Ana Lazăr, lucrător Comercial Case de Marcat/Trezorerie, care are o dizabilitate locomotorie.

Compania face eforturi constante pentru a-şi îndeplini obiectivele în ceea ce priveşte incluziunea persoanelor cu dizabilităţi şi îşi propune să contureze, în continuare, o cultură organizaţională bazată pe diversitate. Astfel, printre locurile de muncă disponibile pentru persoanele cu dizabilităţi, se numără atât cele din magazinele Kaufland din întreaga ţară (casier sau lucrător comercial), cele din Centrele Logistice din Ploieşti şi Turda (analist IT, analist gestiune stocuri, operator calculatoare sau manipulant sortare marfă), cât şi cele din Sediul Central din Bucureşti.