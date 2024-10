Creșterea investițiilor în irigații. Sectorul irigațiilor devine o componentă strategică pentru agricultura României, având un rol crucial în sprijinirea fermierilor și dezvoltarea sustenabilă a producției agricole.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă din 15 octombrie importanța infrastructurii de irigații, anunțând programe semnificative de investiții în acest sector, integrate în strategia națională pentru agricultură.

Un aspect central al strategiei prezentate de ministrul Barbu este integrarea sistemului de irigații în împrumutul de la Banca Europeană de Investiții (BEI).

Potrivit oficialului, investițiile în acest sector sunt extrem de eficiente din punct de vedere economic, având o perioadă de amortizare de doar patru ani, una dintre cele mai rapide din domeniul agricol.

În acest sens, au fost alocate 259 de milioane de euro pentru lucrări de modernizare și extindere a sistemelor de irigații, incluzând și acces la apă gratuită pentru fermierii din România.

Mai mult decât atât, măsurile adoptate în sprijinul fermierilor includ subvenții pentru energia electrică utilizată în exploatațiile agricole. Statul va acoperi 50% din costurile cu energia electrică, facilitând astfel reducerea costurilor de producție și stimulând investițiile în infrastructura de irigații și ferme.

”Sprijin pentru fermierii noștri a venit și pe partea de investiții în sistemul național de irigații. Au fost alocate 259 de milioane de euro pentru lucrări de investiții și mai mult decât atât au fost alocate sume consistente pentru apă gratuită în anul 2024 pe infrastructura principală de irigații. Și mai mult decât atât, am decontat inițiativele legislative pe care le-am depus și în calitate de președinte de Comisie de Agricultură, să suportăm 50% din costurile de energie electrică pentru fermieri. Mai mult, așa cum am spus, am identificat pe decizia privind cadrul Ucraina și anumite beneficii pe care le putem da fermierilor români astfel încât am alocat granturi de peste 725 de milioane de euro pentru credite în agricultură. (…) Măsurile de sprijin pentru agricultura din anul 2024 au avut o valoare totală de 6,73 miliarde de euro”, a menționat ministrul Florin Barbu.