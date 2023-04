Potrivit comunicatului de presă al USR, elevii au dreptul la transport gratuit şi la recuperarea banilor cheltuiţi de familie cu transportul la şcoală al celor care învaţă în ale localităţi decât cele de domiciliu.

Elevii ar putea recupera suma nedecontată direct de la școală

Inițiativa legislativă prevede că diferenţa nedecontată ar putea fi recuperată direct de la şcoală sau, în cazul celor care nu mai sunt elevi, de la administraţiile fiscale locale.

„Pentru a vedea cum este realizată decontarea transportului, am parcurs drumul de la Slobozia spre Mărculeşti. Am luat autobuzul pe care îl iau şi elevii. Am constatat că aceştia primesc o decontare de doar 50 de lei/lună, însumând un sfert din cei 200 de lei pe care trebuie să-i plătească lunar. Restul de 150 de lei trebuie să-i scoată familiile din buzunar. Este cazul multor părinţi şi elevi care au fost nevoiţi să plătească pentru transportul şcolar. Proiectul de lege pe care îl propunem reprezintă un pas important în direcţia justiţiei sociale şi a respectării drepturilor copiilor la educaţie egală şi accesibilă”, a explicat senatoarea Silvia Dinică, potrivit sursei citate.

Sumele necesare diferenţelor nedecontate sunt acordate din bugetul Ministerului Educaţiei, prin transfer către unităţile de învăţământ sau către administraţiile finanţelor publice de la domiciliul beneficiarilor.

„E dreptul copiilor să aibă prioritate la banii pentru transport şi legea care i-a oprit să deconteze corect a fost nu doar nedreaptă, ci şi neconstituţională. Spre deosebire de banii pe limuzine, pe cei pe transportul elevilor statul îi recuperează şi-i înmulţeşte odată ce elevii intră în câmpul muncii în loc să se piardă abandonând şcoala pentru câţiva lei lipsă”, a declarat Oana Țoiu.

USR a propus plătirea transportatorilor direct de către consiliile județene

În mod normal, banii ar putea fi recuperați numai în urma unei acțiuni în instanță. Cu toate acestea, numărul de elevi și foști elevi care ar trebui să se adreseze instanțelor de judecată este foarte mare, iar activitatea acestora s-ar bloca.

În cadrul dezbaterilor pe legile Educaţiei USR, în colaborare cu reprezentanți ai elevilor, a propus un sistem de gratuitate în care consiliile judeţene să plătească direct transportatorii, astfel încât să nu mai întârzie banii către elevi sau sa fie deconturi parţiale.