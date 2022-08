PSD prezintă pachetul social destinat românilor vulnerabili

Românii vulnerabili, cei cu pensii sau salarii mici și cei aflați în alte situații dificile au parte de o veste foarte bună din partea guvernanților.

Marți, 30 august, Partidul Social Democrat va prezenta noul pachet social menit să vină în ajutorul românilor vulnerabili.

Totul va fi detaliat în cadrul unei conferințe de presă ce va avea loc începând cu ora 13:00.

Salariul minim și pensiile ar putea crește începând cu 1 ianuarie

Printre propunerile cu care a venit ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, se numără majorarea salariului minim începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Tot de la această dată, pensionarii ar putea beneficia de o creștere a pensiilor. Marius Budăi a explicat că, potrivit legii, majorarea ar trebui să fie de 5,1%, atât cât a fost rata inflației în 2021. Nu se va ține însă cont de această prevedere, având în vedere că acum rata inflației a atins 15%, astfel că pensionarii se pot aștepta la o creștere mult mai consistentă de la 1 ianuarie.

„Dacă ne-am uita în litera legii, ar trebui să majorăm pensiile cu rata inflației din 2021. Nu o să procedăm însă așa, suntem pe ultima fază, cu ultimele calcule, și, în momentul în care vom ajunge la o soluție, cu siguranță liderii coaliției o vor anunța în termenul cel mai scurt.

Eu am spus-o foarte clar în ședințele coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an, cea de 10%, nu ar crea nici măcar o apărare.

O spun cu mâhnire, decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor doar pentru a menține puterea de cumpărare pentru că nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente, de creșterea puterii de cumpărare”, spunea recent Marius Budăi, într-un interviu acordat pentru Realitatea Plus.

Sprijin pentru plata facturilor tot mai mari la energie

Prețurile crescute la energie reprezintă un alt punct important din noul pachet social ce urmează să fie prezentat astăzi, a mai precizat ministrul Muncii.

„În acest pachet avem măsuri sociale şi economice. În primul şi în primul rând, grija noastră a fost îndreptată către preţurile din energie, astfel încât populaţia pentru iarna 2022, iarna 2023 să nu mai aibă preţuri modificate. Deci vorbesc de populaţie, de consumatorii casnici.

Specialiştii noştri au lucrat pe o astfel de schemă, au prezentat o parte în coaliţie, vom avea discuţiile finale. Asta a fost o grijă, să ne asigurăm că traversăm cu bine această iarnă”, a precizat șeful de la Ministerul Muncii duminică, pentru Antena 3.