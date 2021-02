Lia Olguța Vasilescu vine cu noi vești pentru români. Fostul ministru al Muncii a vorbit despre voucherele de vacanță. Mai exact, potrivit acesteia, dacă s-ar aplica legea, atunci bugetarii care nu mai primesc anul aceasta voucherele de vacanta ar trebui sa incaseze bani la schimb.

Ea a mai făcut o serie de precizări legate de voucherele de vacanță despre care nu s-a vorbit până acum. Potrivit fostului ministru, voucherul de vacanță era cuprins în sporul de 30% încasat de bugetari, iar odată cu eliminarea lui, este normal ca oamenii să primească bani în locul voucherului.

„Sa va spun ceva de voucherele de vacanta, despre care nu a vorbit nimeni pana acum. Sa stiti ca voucherul de vacanta era prins in sporul de 30% pe care il luau bugetarii. Au eliminat voucherul de vacanta, in mod normal daca merg pe lege trebuie sa asigure oamenilor sumele respective de bani in locul voucherului de vacanta”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu, nemulțumită de eliminarea voucherelor

Totodată, fostul ministru al Muncii a mai precizat că voucherul de vacanță a fost introdus pentru a salva turismul din România, iar eliminarea acestuia nu înseamnă altceva decât ”omorârea” sectorului HoReCa.

Potrivit Olguței Vasilescu, în doar doi ani dezile, voucherul de vacanță a asigurat turismului 45.000 de locuri de muncă, iar aceste vor fi pierdute în totalitate în cazul în care voucherul de vacanță va fi eliminat.

Mai exact, pe lângă bugetarii care nu vor mai putea călători, sectorul HoReCa va avea și el de suferit, pe lângă efectele pandemiei de COVID.

„Si atunci intrbarea este: ‘Ce se urmareste, numai sa omori HoReCa?’ Noi am introdus voucherul de vacanta sa salvam turismul din Romania. In doi ani de cand s-a introdus voucherul de vacanta turismul a asigurat 45.000 de locuri de munca, astea se pierd cand nu mai este voucherul de vacanta”, a mai declarat Lia Olguta Vasilescu.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea