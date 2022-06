Se dau 22.500 de lei! Se dă lege în România. Cine va primi banii?

Este vorba despre un proiect de HG, inițiat de Gabriela Firea când aceasta era edilul Capitalei.

Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse arată că 5.000 de cupluri sau femei infertile vor putea beneficia în acest an de un ajutor financiar de maximum 22.500 lei, conform notei de fundamentare.

Suma este destinată pentru procedura de fertilizare in vitro. Totodată, proiectul arată că sprijinul financiar va putea fi solicitat de 10.000 cupluri în 2023.

Cum vor fi realizate procedurile?

De asemenea, proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Familiei arată că procedurile vor fi făcute în România, iar fiecare cuplu sau femeie infertilă va putea beneficia de acordarea sprijinului financiar pentru maximum trei proceduri în fiecare an de derulare a programului.

Trebuie menționat că normele de aplicare ale programului vor fi elaborate de MFTS în 30 de zile de la data la care acest proiect de HG va fi oficializat.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru includerea în program?

Totodată, trebuie îndeplinite următoarele condiții pentru includerea în program. În primul rând, sunt vizate cupluri infertile sau femeile infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii fertilizare în vitro/embriotransfer.

Mai mult, în situația în care hormonul anti-Mullerian (AMH) al femeii infertile are o valoare sub 1, medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu competența în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical decide dacă femeia infertilă va efectua procedura de fertilizare in vitro, cu ovocite proprii sau cu ovocite donate, în condițiile legii.

Simultan, sunt vizate și următoarele condiții: