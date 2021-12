Se dă o pensie în plus! Anunțul momentului pentru milioane de români. Marius Budăi a spus-o clar

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat vineri seara că pensionarii cu venituri de până în 1.600 de lei sau sub această sumă vor primi mai mulți bani începând din 1 ianuarie 2022.

”Pachetul social asumat de coaliţia aflată la guvernare a fost încheiat astăzi cu aprobarea ultimului act normativ (…) implementarea acelui autor social, acordat o singură dată, în luna ianuarie, pensionarilor care au până la 1.600 şi 1.600 de lei”, a declarat Marius Budăi, vineri, la finalul şedinţei de Guvern.

Acordarea ajutorului pentru pensionarii din sistemul public de pensii a fost aprobată

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o ordonanță de urgență, acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022.

Măsura este prevăzută în Programul de guvernare 2021-2024 și este menită să vină în sprijinul acestei categorii de persoane vulnerabile, în perioada de iarnă, ca sprijin excepțional.

Actul normativ prevede ca ajutorul financiar să se acordă diferențiat, astfel:

– 1.200 lei pentru pensionarii sistemului public de pensii și pentru beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special cu venituri mai mici sau egale cu 1.000 lei;

– ca diferență între nivelul de 2.200 lei și nivelul veniturilor cumulate din pensie sau din drepturile prevăzute de actele normative cu caracter special, pentru pensionarii și beneficiarii cu venituri între 1.001 – 1.600 lei inclusiv. Spre exemplu, pentru o pensie de 1.001 lei se acordă un ajutor de 1.199 lei, pentru o pensie de 1.002 lei, ajutorul va fi de 1.198 lei, iar suma acordată va scădea pe măsură ce pensia este mai mare, astfel că pentru o pensie de 1.600 de lei, ajutorul va fi de 600 de lei.

Ajutorul financiar se acordă din oficiu, în luna ianuarie 2022, odată cu drepturile de pensie aferente acestei luni, persoanelor din evidența caselor teritoriale de pensii care au domiciliul în România.

Guvernul a stabilit ca ajutorul financiar să nu se ia în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie. De asemenea, nici majorarea punctului de pensie și a indemnizației sociale să nu fie luată în calcul pentru acordarea ajutorului de încalzire și a suplimentului pentru energie în acest sezon rece.

În total, 2,45 milioane pensionari vor beneficia de acest tip de sprijin.

Acești bani se acordă o singură dată

În cursul zilei de marți, ministrul Familiei, Gabriela Firea, a vorbit despre ajutorul pe care pensionarii în vor primi de la 1 ianuarie 2022. Fostul edil al Capitalei a anunțat că acest ajutor va fi acordat o singură dată, în funcție de pensia pe care oamenii o primesc.

Fostul primar general al Capitalei precizează că ajutorul oferit de stat va face ca veniturile pensionarilor să ajungă la 2.200 de lei, subliniind, totodată, că suma pe care fiecare o va primi va fi diferită, în funcție de ce pensie primesc – Gabriela Firea a dat și un exemplu în acest sens.

„Pensionarii cu veniturile cele mai mici primesc un ajutor, astfel încât oricine are pensia cuprinsă între 1.000 și 1.600 de lei să ajungă la venituri de 2.200 de lei în luna ianuarie. Astfel – și acestea sunt cifrele concrete – ajutorul va fi acordat diferențiat. Cine are pensia de 1.000 de lei va primi un ajutor de 1.200 de lei. Cine are pensia de 1.001 va primi un ajutor de 1.199 de lei. Cine are pensia de 1.002 lei va primi un ajutor de 1.198 de lei, iar ajutorul va scădea pe măsură ce pensia este mai mare. Astfel că persoanele cu 1.600 de lei pensie vor primi 600 de lei acest ajutor, sprijin financiar din partea guvernului”, a spus Firea într-o conferință de presă.

Calculele nu se vor modifica

De asemenea, ministrul social-democrat a mai spus că a cerut calculele de la Ministerul de Finanțe, subliniind că acestea nu se vor modifica și că vor rămâne în vigoare.

„S-au făcut calcule aplicate care începând de astăzi vor fi și implementate în legea bugetului de stat. De aceea, chiar am solicitat de la Ministerul de Finanțe ultimele calcule. Ceea ce vă prezint sunt informații fierbinți, cum se spune, foarte foarte noi și acestea vor rămâne în vigoare, nu se vor mai modifica”, a mai spus Gabriela Firea.

Fostul primar general a ținut să menționeze că acest ajutor financiar se acordă o singură dată, în luna ianuarie a anului viitor. De asemenea, ministrul Familiei a mai spus că aproape 2 milioane și jumătate de pensionari vor beneficia de acest ajutor financiar.