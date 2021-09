Restricții de ultim moment pentru români. Se aplică în mai multe zone din țară. Comitetul Județean pentru Situatii de Urgenta a stabili unele masuri in mai multe localitati din Timis, unde rata de infectare cu COVID-19 a crescut in ultimele 14 zile. Este total interzis începând de astăzi.

Localitatea Secas a fost trecuta pe anexa 2, cuprinzand localitatile cu rata de infectare mai mare de 4/1000 de locuitori si mai mica de 7,5/1000 de locuitori.

Pe anexa 2 se mai afla localitatea Denta. Astfel, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20:00 – 5:00, cu anumite excepții.

Operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sunt obligati sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea, in zilele de vineri, sambata si duminica, in intervalul orar 5,00-18,00.

În intervalul orar 18:00 – 5:00, operatorii economici pot desfasura activitatea de livrare la domiciliu. În plus, se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness.

Aceste masuri sunt suplimentare fata de cele care se aplica la depasirea incidentei de 3/1000 de locuitori.

Ce zone sunt lovite de restricții

Comuna Darova a fost trecuta pe anexa 3, cuprinzand comunele cu rata de infectare mai mare de 3/1000 de locuitori si mai mica de 4/1000 de locuitori. Pe anexa 3 se mai afla Bucovat, Criciova, Giulvaz si Jebel.

Principalele masuri aplicate intr-o unitate administrativ teritoriala la depasirea incidentei de 3/1000 de locuitori, in conditiile in care incidenta este mai mica de 4/1000 de locuitori, indică că organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt interzise.

Totodată, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise. Organizarea si desfasurarea, in aer liber, a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt interzise. La fel se întâmplă și cu organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.).

Localitatile Livezile, Giroc, Iecea Mare si Pischia au fost trecute pe anexa 4, avand o rata de infectare mai mare de 2/1000 locuitori si mai mica de 3/1000 locuitori. Pe aceeasi lista se mai afla Dudestii Noi si Ciacova.

Principalele masuri aplicate la depasirea incidentei de 2/1000 de locuitori, in conditiile in care incidenta este mai mica de 3/1000 de locuitori, indică, printre altele, că organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale, sunt permise numai cu participarea a cel mult 2500 de spectatori si cu purtarea mastii de protectie.

Participarea este permisa doar pentru persoanele vaccinate, cu schema completa, persoanele care detin test negativ sau persoanele care se afla intr a 15 – a zi si a 180 – a zi ulterior trecerii prin boala. La depasirea unei incidente de 3/1000 de locuitori aceste activitati vor fi interzise.

Masurile adoptate de CJSU se vor aplica incepand din 07.09.2021.