Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au anunțat: rotativa guvernamentală este amânată

În cadrul ședinței de guvern de vineri, 26 mai 2023, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Honor au decis să continue dialogul cu sindicaliștii din domeniul educației, rotativa guvernamentală fiind amânată până ce se va încheia greva profesorilor.

„Avem convenit un calendar împreună cu liderii din învățământ și, încă o dată, este un calendar foarte scurt şi un calendar pe care ni l-am asumat împreună. Repet, cred că este decizia corectă ca să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm această grevă a profesorilor, urmând pe urmă să găsim tot împreună calendarul cel mai bun pentru a se face rotația”, a explicat, vineri, Marcel Ciolacu.

„Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul în condițiile în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că așa cum până acum am găsit soluții, nu am dat înapoi din fața responsabilității, după discuțiile pe care le-am avut în coaliție, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, să menținem acest dialog, să găsim soluții pentru problemele cadrelor didactice și să facem în așa fel încât împreună cu dumnealor să găsim soluții, dar nu se pot rezolva printr-o singură decizie, sunt probleme acumulate în 30 de ani.

Suntem, de asemenea, conștinenți de nevoia de a ridica nivelul de salarizare a cadrelor didactice la nivelul de recunoaștere pentru ceea ce înseamnă haina de profesor în România. Este foarte clar că ne dorim cu toții ca viitorul acestei țări să aibă predictibilitatea. Viitorul ține de educația copiilor noștri.

Toate acestea se fac prin asigurarea unui cadru cât mai bine așezat și cât mai complex în ceea ce privește atât dotarea tehnică a sistemului de învățământ, cât și specializarea cadrelor didactice, precum și printr-un nivel de salarizare, doar că în acest moment, făcând apel la rațiunea cadrelor didactice, nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm întreg bugetul de stat.

Vom continua să menținem dialogul cu sindicatele, le-am pus în față toate datele cât se poate de onest. Sperăm să ajungem la o soluție pentru protestul pe care l-au declanșat”, a declarat, vineri, Nicolae Ciucă.

„Aseară am decis împreună, așa cum au zis și colegii mei, să continuăm în această formulă cu Nicolae Ciucă premier și să dăm răspuns exact așa cum dorește societatea și așa cum ne-am asumat în programul de guvernare. De aceea, eu sunt în continuare optimist, am încredere în forțele noastre și am încredere în oameni că știu că trecem printr-o perioadă grea, dar, în același timp, avem o șansă uriașă”, a adăugat Kelemen Hunor.

Rotativa guvernamentală ar putea începe vineri, 26 mai, spunea Klaus Iohannis

Cu două zile în urmă, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că rotativa guvernamentală ar putea începe vineri, 26 mai 2023, iar pe data de 30 mai 2023 s-ar putea încheia.

„După părerea mea, calendarul iniţial al rocadei poate fi respectat. Vineri ar începe procedura, iar în varianta optimală ea s-ar putea încheia pe 30 mai. Aceste chestiuni le-am spus şi celor din PNL.

I-am rugat să trateze negocierile în coaliţie şi cu greviştii cu toată seriozitatea şi să fie o parte relevantă în păstrarea stabilităţii guvernării, stabilitatea generală în România, fiindcă numai de instabilitate şi de certuri politice nu avem nevoie”, a declarat, miercuri, Klaus Iohannis.

Potrivit spuselor sale, este nevoie de stabilitate, de o guvernare înţeleaptă şi de măsuri care vin să îi sprijine şi pe cei care lucrează şi au aşteptări din partea guvernanţilor. Din punctul său de vedere, rotativa guvernamentală trebuie să se desfăşoare rapid, corect, pe scurt, iar oamenii trebuie să vadă că „aici nu e vorba de tras sfori, de negocieri, care se poartă prea târziu, ci de o chestiune pe care şi-a însuşit-o coaliţia de la bun început, se pune în practică şi mergem mai departe.”

„În esenţă, toate aceste chestiuni pot fi rezolvate cu înţelepciune. Nu am obiceiul să spun înainte să se întâmple anumite chestiuni şi etape ce va fi dar cert este că imediat după ce se iniţiază procedura, adică imediat ce premierul îşi depune mandatul, voi iniţia următorii paşi. Nu am niciun interes să trag de timp şi nu am niciun interes să apară sincope şi incertitudini”, a adăugat președintele României.