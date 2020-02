Schimbări importante anunțate de Facebook! Gigantul american vrea să vadă dacă accesul rapid la alte două feed-uri, pe lângă cel generat de algoritm, va fi apreciat de utilizatori şi va creşte timpul petrecut de aceştia în reţea.

Versiune nouă a aplicației

Astfel, Facebook testează o versiune a aplicaţiei în care fluxul algoritmic nu este singura opţiune uşor accesibilă utilizatorilor. Lângă feed-ul actual, mai există unul pentru cele mai recente postări şi unul pentru postările deja văzute.

Iar interfaţa versiuni testate de Facebook se bazează pe tab-uri. Există trei tab-uri care facilitează accesul, după preferinţă, la cele trei tipuri de fluxuri: cel stabilit de algoritm, cel în care postările sunt ordonate invers cronologic şi cel în care apar toate postările văzute.

În cazul în care modificarea va fi implementată în versiunea publică a aplicaţiei, utilizatorii vor descoperi trei opţiuni de sortare rapidă a News Feed-ului, numite Most Relevant, Most Recent şi Already Seen.

Acces mai rapid

Facebook speră că, având acces rapid la aceste tipuri de sortare a conţinutului, utilizatorii vor petrece mai mult timp în cadrul reţelei, arată news.ro.

Trebuie însă precizat că niciunul din feed-urile alternative nu reprezintă noutăţi. Ele există în forme diferite, dar mai greu de accesat. Noutatea ar fi în acest caz facilitarea unui acces mai rapid la ele.

De exemplu, sortarea invers cronologică poate fi şi acum folosită, existând în cadrul tab-ului ”More” al aplicaţiei mobile şi în coloana din dreapta a site-ului.

În mod similar, pentru postările deja văzute există o pagină specială, cunoscută însă de foarte puţini utilizatori.

