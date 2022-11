Schimbări majore la Facebook. Vor dispărea mai multe rubrici de la secțiunea informații

Crearea de rețele a devenit mult mai ușoară acum, datorită internetului. Datorită site-urilor și platformelor de socializare, a devenit extrem de ușor să cauți oameni online. Tot ce ai nevoie este un nume și, în urma acestuia, poți avea acces la majoritatea informațiilor personale ale acestora.

Cu toate acestea, se pare că Facebook intenționează să schimbe această situație. Într-un anunț recent, rețeaua de socializare a dezvăluit că va elimina informațiile despre opiniile religioase și politice, adresele și orientarea sexuală. Potrivit unui purtător de cuvânt, se presupune că acest lucru se face pentru ca Facebook să fie „mai ușor de navigat și de utilizat”.

Consultantul Matt Navarra a fost primul care a descoperit această schimbare. Se pare că a primit o notificare cu privire la noua actualizare, pe care a postat-o apoi pe Twitter-ul său.

„Facebook elimină opiniile religioase și informațiile despre „interesați în” de pe profiluri începând cu 1 decembrie 2022”, a raportat el.

Notificarea a adăugat că restul informațiilor despre utilizatorii lor vor rămâne pe profilurile acestora. Acestea includ datele de contact și informațiile de bază ale acestora, însă utilizatorii pot lăsa unele dintre acestea goale sau le pot face private, dacă este necesar. De asemenea, utilizatorii pot descărca o copie a datelor lor de pe Facebook, dacă doresc să le păstreze.

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 16, 2022