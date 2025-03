Una dintre cele mai importante modificări este egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați, a declarat șeful CNPP, Daniel Baciu. În prezent, bărbații se pensionează la 65 de ani, iar femeile la aproximativ 62 de ani și 4 luni.

Daniel Baciu a explicat că această diferență va fi eliminată progresiv. Această măsură va contribui la creșterea punctajului total de pensie pentru femei, deoarece mai mulți ani de activitate înseamnă mai mulți ani de contribuție.

Pentru cei care nu vor să aștepte până la vârsta standard, opțiunea pensiei anticipate rămâne valabilă, dar cu penalizări.

„În cazul în care nu are acei cinci ani în plus și are doar doi sau trei ani, atunci se pensionează anticipat, și va fi penalizată în funcție de numărul lunilor de anticipare dar și de stagiul complet de cotizare depășit”, a explicat Baciu.