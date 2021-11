În 2022, sectorul public global va răspunde la tendințele economice și sociale majore, cum ar fi preocupările cu privire la viitorul locurilor de muncă și al economiei în general, schimbările climatice și confidențialitatea digitală, cu acțiuni care se vor răsfrânge în întreaga economie mondială, scrie zdnet.com.

O treime din funcționarii publici la nivel mondial vor deveni angajați ai sistemului hibrid

În consecință, putem prezice că o treime din funcționarii publici la nivel mondial vor deveni angajați permanenți ai sistemului hibrid. Implementarea sistemului de lucru hibrid va varia în funcție de rolul angajatului, tipul de departament și zona geografică. Lucrătorii din domeniul informațiilor din sectorul public vor beneficia cel mai mult de acest sistem. Departamentele care nu reușesc să adopte un model de lucru hibrid pentru angajații din cele mai căutate sectoare vor asista la un ”exod al creierelor”, pe măsură ce cei mai buni angajați vor migra spre alte joburi din sectorul public sau privat.

Volumul de muncă administrativ guvernamental va fi automatizat

De asemenea, anticipăm că zece la sută din volumul de muncă administrativ guvernamental va fi automatizat. La nivel global, guvernele își vor extinde utilizarea automatizării proceselor robotizate (RPA) pentru a elimina sarcinile monotone și repetitive. Dar nu toate implementările RPA din sectorul public vor decurge fără probleme. Multe organizații se vor lupta cu managementul schimbării, relocarea muncii și eforturile de standardizare a sarcinilor.

Va apărea primul guvern neutru din punct de vedere climatic

În același timp, vom asista la apariția primului guvern național neutru din punct de vedere climatic dintr-o țară dezvoltată. Primul guvern care va face asta va fi cel dintr-o țară mai mică, cu operațiuni militare modeste, surse de energie regenerabilă dezvoltate și obiective naționale zero net susținute de acțiuni concrete. Toate guvernele care urmăresc neutralitatea carbonului în propriile acțiuni vor genera economii mai durabile.

Modelul Zero Trust, pentru a consolida încrederea publicului în serviciile digitale

Cel puțin cinci guverne vor adopta modelul Zero Trust, pentru a consolida încrederea publicului în serviciile digitale. Deși aceste politici se vor referi doar la organizațiile guvernamentale naționale, companiile din lanțurile de aprovizionare guvernamentale vor trebui să implementeze și ele modelul Zero Trust.

Guvernele speră că indicatorii vizibili ai unei mai bune securități cibernetice vor stabiliza încrederea publicului în serviciile guvernamentale digitale. Totuși, acești indicatori nu vor fi suficienți pentru a spori această încredere.

Un IT guvernamental anemic

Un IT guvernamental anemic va explica eșecul cheltuirii a 20% din fondurile de stimulare la nivel global. Pentru a ajuta la îndeplinirea programelor de recuperare post-COVID-19, guverne precum cele din SUA și China alocă fonduri pentru a-și ajuta propriile organizații IT să devină mai bune în viitor. Vor exista însă numeroase obstacole, care vor împiedica organizațiile IT guvernamentale să cheltuiască fondurile în mod eficient.