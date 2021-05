Schimbarea Avocatului Poporului, o procedură constituțională. Kelemen Hunor: Nu este nimic extravagant

Kelemen Hunor a vorbit despre demiterea Avocatului Poporului, spunând că este o procedură legală care a mai fost folosită în trecut. El spune că nu este nimic ieșit din comun atunci când se dorește demiterea Avocatului Poporului.

Acesta a subliniat că evaluarea Avocatului Poporului se va face în funcție de cum instituția a acționat în raport cu pandemia, cu starea de urgență și cu starea de alertă, subliniind că evaluarea nu se va face în funcție de persoană.

Încă de pe date de 18 mai, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat că obiectivul coaliţiei de guvernare este alegerea unui nou Avocat al Poporului până la finalul sesiunii parlamentare.

El a precizat, însă, că, în cadrul coaliţiei, nu s-a luat încă o decizie în privinţa candidatului pentru această demnitate.

“Întâi trebuie să finalizăm procedura de demitere a Avocatului Poporului. Nu am luat încă o decizie şi noi avem propunerea noastră în cadrul coaliţiei. Vedem dacă USR PLUS vine cu o propunere, vom decide. Am decis ieri în coaliţie să solicităm reprezentanţilor noştri în Comisiile juridice să finalizeze raportul, astfel încât, la prima reuniune a plenului, să putem să dezbatem acest punct”, a explicat Orban.