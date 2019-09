Indonezia a decis să-şi mute capitala pentru că se scufundă treptat în Marea Java, însă Jakarta nu este singurul oraş care se adânceşte la o rată alarmantă. Houston, Lagos şi Beijing sunt doar câteva metropole aflate în situaţii asemănătoare, potrivit CNN. Oraşele cele mai vulnerabile sunt, cu siguranţă, cele aflate în zonele de coastă, dar creşterea nivelului mărilor nu este singurul factor care contribuie la scufundarea diferitelor oraşe – Jakarta se scufundă şi din cauza extragerii intensive a apelor subterane, notează Adevărul.

Un alt oraş care se scufundă încet este Houston, din statul american Texas, al patrulea oraş ca mărime din SUA. Extragerea apelor subterane este un factor important în scufundarea cu aproape 3 metri a oraşului din 1920 şi până în prezent, unele zone coborând şi cu 5 centimetri în fiecare an. Administraţia locală a încercat, în acest caz, să contracareze problema încă din 1975 prin reglementări ale cantităţii de apă subterană care poate fi extrasă. Problemă însă a persistat, parţial din cauza mai multor furnizori de apă care continuă exploatarea apelor subterane.

Un alt oraş american, New Orleans, se află într-o situaţie chiar mai îngrijorătoare. În 1930, doar o treime din oraş se află sub nivelul mării, dar în 2005, când uraganul Katrina a făcut ravagii, procentul ajunsese la 50%. Vulnerabil în faţa creşterii nivelului mărilor, cercetătorii au constatat că New Orleans se adânceşte la o rată de 1 centimetru pe an.

Şi în cazul capitalei Statelor Unite, Washington D.C., oamenii de ştiinţă estimează o adâncire de 15 centimetri în următorul secol. Cauzele sunt, însă, diferite – o pătură de gheaţă care a ridicat pământul de sub Chesapeake Bay, dar care s-a topit la sfârşitul ultimei ere glaciare, începând un lung proces de adâncire a întregii zone.

Lagos, situat pe coasta Nigeriei, este cel mai populat oraş al Africii, cu peste 13 milioane de locuitori şi peste 21 milioane în întreaga metropolă. Vulnerabil în faţa inundaţiilor şi cu o coastă care se erodează treptat, oraşul se află într-un risc deosebit – un studiu din 2012 descoperind că o creştere cu 1-3 metri a nivelului mării ”va avea efecte catastrofale asupra activităţilor umane din această regiune”, în contextul în care cele mai recente estimări spun că nivelul global al mărilor va creşte cu 2 metri până la sfârşitul acestui secol.

Şi capitala Chinei, Beijing, coboară chiar şi cu 10 centimetri în fiecare an în unele zone, cercetătorii punând fenomenul pe seama extragerii apelor subterane. Acestea sunt principala sursă de apă a metropolei, care nu este un oraş de coastă.

