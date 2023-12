Elena Udrea a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare în închisoare. Între timp, partenerul său, Adrian Alexandrov, a făcut primele declarații după ce a vizitat-o la penitenciar, împreună cu Eva Maria, fiica lor. Alexandrov a vorbit despre momentele frumoase ale vizitei, dar și despre marile nemulțumiri ale fostului politician, în legătură cu cazul său.

Potrivit lui, Elena Udrea este extrem de supărată pentru că nu i s-a permis să vină acasă de ziua ei. Ea reclamă că drepturile sale au fost încălcate de nenumărate ori. Alexandrov și fiica sa au putut să petreacă două ore cu Udrea, timp în care s-au îmbrățișat și s-au jucat.

Cu toate că au petrecut câteva momente plăcute, partenerul Elenei Udrea este la rândul său nemulțumit pentru că iubita sa a a fost încadrată la „regim deschis”. Cu toate acestea, nu i s-a acordat nicio permisie, deși ar avea dreptul la 30 de zile, anual.

„Am avut azi vizita săptămânală, care ține două ore. Am găsit-o fericită că am reușit să ajungem la ea, am venit cu cea mică. I-am cântat La mulți ani, s-au ținut în brațe.

Dar e nemulțumită că aproape doi ani de zile au trecut de când este la regim deschis și nu i s-a acordat nicio zi de permisie, în măsura în care dreptul legal pe an este la 30 de zile de permisie”, a precizat Adrian Alexandrov.