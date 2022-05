Într-un fel ambiguu, preşedintele Croaţiei, Zoran Milanovic, l-a apărat pe Viktor Orbán în scandalul diplomatic ungaro-croat.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, vineri, pentru Radio Kossuth din Budapesta, premierul Ungariei a făcut o observaţie, precum că prin embargoul asupra petrolului rusesc, Ursula von der Leyen ignoră condiţiile geografice ale Ungariei care nu are mări care ar facilita transportul de petrol, “dar am fi avut /porturi/, dacă nu ne-ar fi fost luate”, scrie Nepszava.

Conflictul dintre Ungaria și Croația

Această afirmaţie a provocat o mare indignare şi, în consecinţă, ministerul croat de externe l-a convocat pe ambasorul Ungariei la Zagreb. Se pare că Zoran Milanovic nu este prea deranjat de acestă afirmaţie a premierului ungar, potrivit declaraţiei sale acordată televiziunii de ştiri N1, afirmaţiile lui Viktor Orbán sunt destul de inofensive.

“Viktor Orbán este o personalitate colorată, este premierul unei țări vecine prietenoase ale cărei mici obsesii provinciale legate de mări fac parte din repertoriul său.

Nu l-aș lua prea în serios. (…) Luptă doar pentru țara lui (…), nu a cerut marea” , astfel a reacţionat în câteva cuvinte la jumătatea de propoziţie a lui Viktor Orbán șeful statului croat care, în calitate de politician al social-democraților de opoziţie, a folosit acest scandal diplomatic mai degrabă pentru a-l critica pe premierul croat Andrei Plenković și partidul său, Comunitatea Democrată (HDZ).

Viktor Orban, în conflict cu UE?

Zoran Milanovic a spus că atunci când el însuși l-a criticat pe Orbán, Plenković a tăcut, iar europarlamentarii HDZ au votat mereu cu FIDESZ în Parlamentul European. De altminteri, Zoran Milanović îl consideră, în mod declarativ, pe Viktor Orbán drept un clovn.

Menționăm faptul că acesta nu este singurul conflict în care Viktor Orbán este implicat. Liderul de la Budapesta este în discuții aprinse și cu partenerii săi din UE în ceea ce privește livrarea de arme către Kiev și impunerea unei interdicții asupra achizițiilor de petrol rusesc.

În ciuda acestui lucru însă, Viktor rbán se prezintă frecvent ca fiind nu doar liderul celor aproape 10 milioane de locuitori ai Ungariei, ci și al „milioanelor” de etnici maghiari care trăiesc în țările vecine și cărora guvernul său le-a acordat cetățenie și drept de vot. Pe de altă parte, el respinge criticile potrivit cărora ar avea ambiții teritoriale asupra altor state.