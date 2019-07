Deputatul USR Stelian Ion a acuzat PSD, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, de preluarea textului din inițiativa „Fără penali în funcții publice”. Acesta a reclamat faptul că inițiativa a fost „sabotată” prin adăugarea mențiunii că cei care conduc autoritățile centrale sunt aleși, nu numiți.

„Sunt printre redactorii și inițiatorii acelui text ‘Fără penali în funcții publice’, alături de colegul Silviu Dehelean și de alți colegi din USR. Textul inițiativei a trecut în această variantă de filtrul CCR. Am observat că dvs colegii din PSD ați depus un proiect asemănător dar ați adăugat ceva în plus. Acea funcție copy-paste nu a funcționat corespunzător. Ați adăugat alegerea în organele autorităților publice centrale. Eu și colegii mei am lucrat la acest text și a fost preluată munca și s-a adăugat un cuvânt care CCR va invalida acel proiect de revizuire a Constituției, ‘Fără penali în funcții publice’. Eu nu știu dacă ați făcut-o intenționat sau dintr-o eroare. În funcțiile autorităților publice centrale, acești cunducători nu sunt aleși, ei sunt numiți. Cred că este o încercare de sabotare a inițiativei ‘Fără penali în funcții publice’sau e o gravă eroare. Să mergem pe varianta care a trecut deja de filtrul CCR”, a declarat, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, Stelian Ion, deputat USR.

Ca răspuns, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a spus că până pe 1 septembrie este timp pentru a obține răspunsuri de la instituțiile abilitate.

„Dreptul la inițiativă îl are oricare dintre noi. Inițiativa la care ați făcut referire este de modificare a Constituției. Ele o să intre în Biroul PErmanent, vor fi repartizate în primul rând la Consiliul Legislativ și își va spuen punctul de vedere iar în 10 zile va ajunge la Curte. Mă bucur că au fost atât inițiativa PSD-ALDE cât și inițiativa dvs au fost depuse ca să prindem și ultimul Birou Permanent ca să declanțăm această procedură. Nimeni nu îngrădește alt proiect, pentru că în această lună va merge la CCR. Proiectul dvs nu intră astăzi, nici acest proiect nu intră astăzi, deci până pe 1 septembrie avem toate răspunsurile. Nu poți să nu depun un priect legislativ pentru că dvs aveți deja răspuns de la CCR. Dacă invocăm CCR numai când ne convine, nu e nicio problemă. Lăsați-ne dreptul de a avea inițiative și de a fi egali cu toată lumea”, a afirmat deputatul PSD Marcel Ciolacu.

Te-ar putea interesa și: