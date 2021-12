Avocata familiei artistului, Carmen Obârșanu, a dezvăluit că nu toate actele proprietăților lui Petrică Mîțu Stoian, au ajuns în posesia rudelor.

„Se află în posesia familiei actul asupra casei de la țară. Este proprietatea defunctului și urmează să fie dezbătută succesiunea. Iar cu privire la celelalte acte, a început notarul să solicite de la autorități actele pentru fiecare bun în parte”, a spus avocata, la Antena 3.

Scandal pe averea lui Petrică Mâțu Stoian

Scandalul dintre rudele artistului și impresarul Doru Gușman începe să ia proporții. Sora regretatului cântăreț susține că familia impresarului ar rămâne cu o mare parte din averea lui Petrică Mîțu Stoian, acestea fiind trecute pe firma lui Doru Gușman.

„Casa de la țară, ar fi tot la familie, noi voiam să îi facem casă memorială. Am aflat ceva acum, nu știu exact dacă e real, vom vedea. Casa aceea ar fi și aceea jumătate-jumătate. Nu sunt sigură, dar se zice că nici casa de la Craiova și nici cea de la țară nu era a lui Petrică, totul ar fi fost pus pe firmă”, a declarat una dintre surorile artistului, la România TV.

Toate aceste afirmaţii au fost negate de impresarul Doru Gușman.

„Este minciună 100%! Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea. El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui. Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic”, a spus Doru Guşman, într-un interviu.

La mijloc de află lupta pentru un milion de euro, averea pe care ar fi lăsat-o în urmă Petrică Mîțu Stoian.

Potrivit informaţiilor din spaţiul public, cântăreţul ar fi lăsat în urmă, pe lângă o mare avere artistică şi una materială destul de valoroasă. Acesta avea o maşină de lux, casa părintească din Isverna, două apartamente pe litoral, în Eforie Nord, recent şi-ar fi cumpărat un apartament în cartierul Primăverii din capitală şi o vilă în Craiova, unde interpretul a locuit cu impresarul şi familia acestuia din urmă.