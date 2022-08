Scandal monstru între Victor Ciutacu și Gelu Vișan din cauza nunții lui George Simion

Deși nunta lui George Simion și a Ilincă Munteanu s-a terminat de două zile, încă mai sunt persoane care vorbesc despre „petrecerea câmpenească” a liderului partidului AUR. Victor Ciutacu și Gelu Vișan au avut un schimb dur de replici în direct despre marele eveniment de la Măciuca. Deși nu a fost prezent la acea nuntă, Gelu Vișan a criticat alegerile făcute de către George Simion și soția sa. Vizibil deranjat de afirmațiile sale, Victor Ciutacu a intervenit rapid, spunând că „comentează despre nuntă fix oamenii care nu au fost acolo”.

Gelu Vișan: George Simion se însoară la resort de cinci stele și spune că este nuntă tradițional oltenească. Eu sunt oltean și știu ce spun. Este prima dată când văd o nuntă cu tradiții în afara satului românesc. Unde era acolo satul românesc? Că erați la un resort de cinci stele. La Forest Retreat&Spa, o noapte de cazare costă între 700 și 800 de lei.

„Cu riscul de a-l supăra pe Gelu Vișan… dacă acela este resort de cinci stele… Gelule, tu ce faci acum? Comentezi unde am fost și unde am dormit eu? Eu am fost fix acolo. Comentează despre nuntă fix oamenii care nu au fost acolo. Resortul acela este departe de a fi numit de cinci stele. Nu este nici la jumătate din ce este în Antalya, acolo unde merge tot românul”, a zis Victor Ciutacu.

Gelu Vișan: – Vrei să cer scuze public pentru că îndrăznesc să deranjez întreaga organizare? Am un punct de vedere mai nuanțat.

Victor Ciutacu: – Dacă ai un punct de vedere, nu scuză minciuna.

Gelu Vișan: – Nu am mințit. Este opinia mea. Am dreptul să spun că acolo a fost Cântarea României. Am acest drept?

Victor Ciutacu: – Da, ai toate drepturile, inclusiv dreptul public de a face niște afirmații care pe noi ne-au costat mulți bani.

El s-a referit la o amendă mare pe care postul de televiziune România TV a primit-o de la CAN (Consiliul Național al Audiovizualului) în trecut din cauza unor declarații făcute de Gelu Vișan.

George Simion a fost jignit de către Gelu Vișan: „Ești un nesimțit și un prost”

Acesta nu este singurul scandal în care a fost implicat Gelu Vișan. Cu câteva zile în urmă, acesta l-a făcut „golan”, „derbedeu”, „nesimțit” și „prost” pe George Simion, după ce liderul partidului AUR l-a acuzat că a fost condamnat pentru viol și grațiat de către Emil Constantinescu. De altfel, Gelu Vișan a dezvăluit că celălalt co-președinte AUR (Claudiu Târziu) i-ar fi cerut să intre în AUR, dar a refuzat oferta din cauza lui George Simion.

Gelu Vișan: – George Simion, ești un nesimțit și un prost. Mă, prostule! Nu-i permit acestui golan să își bată joc de imaginea mea. Ești un golan și un derbedeu.

George Simion: – E nebun la cap!

Gelu Vișan: – Nu îmi spune mie că am fost condamnat și grațiat! Băi, nesimțitule! Dacă eram eu, îi dădeam un cap în gură. M-a sunat Claudiu Târziu să vin în AUR și i-am zis că nu vin din cauza papagalului ăsta de George Simion.

Claudiu Târziu: – Ați vorbit vreodată cu mine la telefon în viața asta? Domnule Vișan, ați băut ceva în seara asta?

Gelu Vișan: – Da, la telefon.

Claudiu Târziu: – Eu nu am vorbit în viața mea cu Gelu Vișan, nu aveam de ce să îl chem în AUR pentru că nu spune nimic. Bă, dar ce minciună poate să spună, auzi?!