Comsin Gușă a vorbit în emisiunea DCNews despre o discuție tensionată dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Se pare că premierul ar avea ”o pare problemă” în legătură cu candidatura lui Nicușor Dan și posibilitatea unui eșec.

”Ceea ce o să spun acum, chiar mă gândeam că ești singurul interlocutor (n.r. Bogdan Chirieac) din presa românească cu care pot discuta acest subiect extrem de sensibil pentru statul român.

Din surse zero am aflat azi de dimineață despre discuția tensionată care a avut loc la Cotroceni între Iohannis și un Orban disperat care a rupt poarta Cotroceniului, a cărui disperare nu vine dintr-un scor prost al PNL la nivel național. Marea problemă a lui Orban este că Nicușor Dan este în postura de a pierde.

Scorul mic al PNL în București îl va face pe Ludovic Orban ca-n noaptea alegerilor să devină victima celor care doresc să-l dea jos de la conducere” a spus Cozmin Gușă, în emisiunea DCNews.

Acesta a mai precizat că Ludovic Orban ar fi dorit mai multă implicare din partea șefului statului în ceea ce privește susținerea lui Nicușor Dan.

”Orban s-a dus la președinte și i-a cerut să implice instituțiile statului în efortul de a-l ajuta pe Nicușor Dan să nu piardă alegerile, vă spun din surse zero” a continuat consultantul politic.

Cum a ajuns Nicușor Dan în cursa pentru alegerile locale

Totodată, acesta a mai precizat faptul că Nicușor Dan, deși este în postura de candidat al PNL – USR-PLUS, nu este prea plăcut de liberalii bucureșteni.

”Nicușor Dan a aterizat în postura de candidat al PNL – USR-PLUS neagreat total de liberalii bucureşteni sau cvasitotal, pe un puternic conflict cu Dan Barna şi Dacian Cioloș. Aici, Nicușor Dan este, de fapt, candidatul lui Klaus Iohannis, care a încercat o mişcare pentru care l-a mandatat pe Ludovic Orban, care s-a umplut de „glorie” în faţa propriului partid, nominalizându-l pe Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu are o calitate asumată de a fi, în niciun caz, candidatul PNL. Are o calitate semi-asumată de a fi candidatul USR-PLUS. Pentru cunoscători, are o calitate asumată total că ar fi candidatul lui Klaus Iohannis”, a mai spus Cozmin Guşă.