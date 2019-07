Simona Halep a câştigat al doilea turneu de Grand Slam din carieră, după ce a învins-o pe Serena Williams la Wimbledon, însă jurnaliştii britanici au publicat o informaţie care i-a revoltat pe cititori. Publicaţiile The Times şi The Sun au amintit că Simona şi-a făcut o operaţie de micşorare a sânilor în 2009, pe vremea când era pe locul 263 WTA, potrivit Digisport. „Mai puţin înseamnă mai mult pentru Simona Halep” a fost spre exemplu titlul celor de la The Times. Internauţii s-au arătat revoltaţi pe reţelele de socializare şi i-au pus la zis pe jurnaliştii britanici pentru ca au ales să se concentreze pe acest amănunt în urma victoriei extraordinare de la Wimbledon.

„Faptul că se concentrează pe sânii Simonei Halep în urma triumfului ei de la Wimbledon este un motiv puternic pentru a boicota The Sunday Times”, a scris pe Twitter prezentatoarea TV Tessa Dunlop. „Wow! O campioană la Wimbledon, dar articolul este despre sânii ei”, a postat și atleta britanică Emily Diamond. „The Times sunt dezgustători”, „Deci, a câștigat finala de la Wimbledon în 58 de minute în fața Serenei Williams, dar articolul este despre mărimea sânilor ei. Poftim?” sau „Rușinos, dar, cu toate astea, tipic pentru un articol despre femei în sport. Simona Halep a făcut un meci fantastic pentru a ajunge campioană la Wimbledon, dar tot ce puteți scrie este despre operația ei de micșorare a sânilor”, au fost alte comentarii ale internauţilor revoltaţi.

Te-ar putea interesa și: