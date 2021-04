Fostul ministru al Justiției susține că CSM este „in majoritatea sa o adunătura de țațe juridice și de magistrați născuți cu credința ca destinul lor nu poate fi decât acela de șef din ziua întâi, toți aliniati intr-un sindicat prost.”

Reacția lui Prună a venit în contextul în care Bogdan Mateescu a cerut Inspecției Judiciare verificări după ce ministrul justiției, Stelian Ion, a declarat că va solicita un control la unitățile de parchet pentru a verifica cum sunt declinate sau preluate anumite dosare.

Două asociații reprezentând procurori și judecători îi solicită demisia de onoare lui Lucian Netejoru de la conducerea Inspecției Judiciare, acuzându-l de dublu standard în evaluarea conduitei magistraților. Asta după ce Inspecția Judiciară cercetează disciplinar un judecător pentru opiniile dintr-un grup privat de Facebook, relatează G4Media.ro.

Mesajul Ralucăi Prună

Raluca Prună a postat pe 12 martie, un mesaj pe Facebook în care critica atribuțiile CSM. “Cu tot respectul și cu toată responsabilitatea, va spun ca pur și simplu cred trăim intr-o țara de nebuni. Când CSM nu are altceva de făcut decât sa obstrucționeze orice gest, orice acțiune normala in registrul de e echilibrare și control al puterilor in stat și sare ca ars, ii spun public CSM la a cărui constituire am contribuit nemijlocit in 2004 – când marii membri de acum erau magistrați deja, dar obedienti sau tăcuți fericiti sub talpa stăpânirii de atunci, ca regret profund ca am participat la crearea unei instituții monstru.

Este in plan profesional un mare eșec. Și reiterez public ca reforma magistraturii in România s-a făcut fără magistratura, chiar împotriva magistraturii oficiale, cu maximum 5 magistrați care aveau curajul sa vorbească la începutul anilor 2000. După aderare a început evident “inflația” de independenta și de eroi ai aderării. Saga neromanțată a aderării la Uniunea Europeană va fi scrisă candva de participanți direcți”, a scris Raluca Prună pe Facebook.

Sursa foto: Dreamstime