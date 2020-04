Măsurile de ajutor anunțate de Ministerul Culturii sunt discriminatorii, deoarece acestea împart lumea artiștilor independenți” în cei care s-au calificat pentru ajutor social și cei care nu s-au calificat”, spun artiștii.

O percepție greșită

Astfel, potrivit legii, pentru ca un artist independent care nu are niciun venit în această perioadă (deoarece nu este angajat nicăieri) să beneficieze de ajutorul acordat de stat trebuie să trimită o copie după un ”contract de drepturi de autori și drepturi conexe din ultimele 3 luni anterior declanșării stării de urgență.”

Artiștii sunt nemulțumiți de această prevedere, deoarece mulți dintre ei nu au avut concerte, spectacole sau alte activități artistice în cele 3 luni prevăzute înainte de 16 martie 2020, când s-a declanșat starea de urgență în România – însă au avut sau urmau să participe la spectacole în alte perioade de timp, care nu sunt prevăzute în lege, informează știrileprotv.ro

2 artiști din 10

”În opinia mea – nu am la dispoziție încă un studiu clar – dar din 10 artiști independenți doar 2 maxim 3 se califică conform normelor impuse de autoritățile care implementează acest proiect. (..) De ce nevoia de contract pe 3 luni? Se cere ca act doveditor, fără de care nu poți fi eligibil, un contract pe drepturi de autor cu maximum 3 luni precedent decretării stării de urgență. Această cerință dovedește necunoașterea realităților efective din viața și modul de lucru al unui artist independent pentru că sunt oameni care semnează contracte cu un an înainte sau chiar mai mult și care se executau în această perioadă.

Dau un exemplu concret. Am o colegă care face muzică de teatru. Piesele la care lucra se derulau executiv fix în această perioadă. Contractul semnat de ea este din septembrie 2019 și evident că nu s-a calificat.” – spune Florentin Milcoff, muzician independent și autor al petiției ”Protecție socială pentru artiștii independenți”, care a adunat până la această oră peste 19.400 de semnături.

În argumentația sa, Milcoff mai oferă un exemplu care demonstrează că ”unii sunt mai egali decât ceilalți”.

”Dau un exemplu concret. Am un coleg compozitor. El avea un contract cu o casă de producție din Statele Unite. Evident că clientul său a inchis porțile în condițiile in care in Statele Unite mor 2000 de oameni pe zi, iar colegului meu i-a dispărut obiectul muncii pe de-o parte, iar pe de altă parte el nu are cum să trimită un contract pe drepturi de autor din ultimile 3 luni, așa cum guvernul dv. prin instituțiile abilitate cere. (…) Ce trebuie să înțelegem din asta? Că toți suntem egali și unii sunt mai egali decât ceilalți sau că cei care au fost puși să aplice normele metodologice sunt incompetenți? De ce a fost atât de greu ca cineva, care să zicem că nu se pricepe, să pună o intrebare sau mai multe despre ce și cum trăiesc oamenii ăia din sectorul cultural independent.” – mai spune el.

Fără concerte

La rândul său, Costache Ioan, lider al trupei de rock/hardcore/punk – un nume cu o istorie de peste 25 de ani pe scena underground românească – spune că nu îndeplinește condițiile puse de statul român pentru acordarea indemnizației financiare, însă trupa sa ar fi trebuit să susțină cel puțin 2 concerte în martie și în iunie – evenimente, care, bineînțeles … s-au anulat.

”Adică, dacă nu am o operă făcută în ultimele 3 luni, nu intru la articolul respectiv, 31, parcă, da. Și ca mine sunt mulți, mulți. O droaie. M-am săturat să stau în pat, să mă uit la pereți și să văd că pe toți îi doare undeva. Toți mi-au zis că e ceva pierdut. S-au resemnat și asta e. Bine, ei au și alte afaceri, dar eu nu am nimic. M-au sunat fanii, și îți dau copy-paste cu mesajele de la fani, dacă vrei, care spun că dacă ai nevoie îți trimit acum 100 de euro. Și zic, bă, stați un pic că eu nu sunt cerșetor. Stați un pic. Eu am ceva cu statul român. Vă mulțumesc din tot sufletul.” – spune Costache.

UCMR, degeaba

Artistul independent de muzică rock mai subliniază faptul că, deși au existat voci pe rețelele de socializare care i-ar fi reproșat că are pretenții să fie ajutat de stat, deși nu ar fi plătit taxe și impozite, situația este exact invers.

”Mi-au mai zis unul, altul, că acum stați cu mâna întinsă, dar nu ați dat bani pe taxe și alte alea .. Bă, dar de unde știi tu că n-am dat bani pe taxe? Când mie îmi trimite ăla adeverință că am plătit toate taxele! În fiecare an îmi trimit: Costache Ioan a contribuit cu atâția bani la stat, bla bla, acest formular este pentru ANAF. Punct.” – spune vocalul formației Ura de După Ușă.

De altfel, Costache se mai arată foarte dezamăgit și de faptul că plătește în fiecare an taxe la UCMR – ADA (Uniunea Compozitorilor și Muzicienilor din România) – un organism care este acreditat sa gestioneze drepturile de autor în domeniul muzical conform Legii 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe – care nu îi ajută cu nimic pe artiștii independenți în aceste vremuri grele.

”Mesajul meu pentru statul român: încetați să faceți virgule și puncte și ajutați omul. Nu încercați să veniți cu tertipuri. Frate, omul ăla este contribuabil. Bun. Haideți să vedem, să-l ajutăm. Nu să dăm aiurea din gură. Este o mare mascaradă ce face statul român. Nu face nimic pentru om” – mai spune solistul și compozitorul de muzică rock.

Șomajul, un vis

În replică, reprezentanții acestui organism al statului român au anunțat că UCMR-ADA a făcut o sesizare către Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, cu privire la faptul că interpreții și compozitorii sunt împiedicați să primească indemnizația de șomaj prin documentele cerute în formularul pentru cerere.

”UCMR-ADA, în interesul membrilor săi, cere să le fie acceptate adeverințele ce le sunt eliberate de către organismele de gestiune colectivă sau contractele de mandat de gestiune pentru justificarea cererii de plată a indemnizației. Aceste acte dovedesc atât calitatea de autor sau interpret, cât și apartenența la organismul de gestiune colectivă.” – se arată în scrisoarea UCMR.

La mila publică

Sătui să mai aștepte ajutor de la Guvern, câțiva artiști independenți s-au organizat și au lansat site-ul – o platformă care are drept scop colectarea donațiilor pentru artiștii loviți de interdicțiile provocate de Covid-19.

Mike Godoroja: ”Fac o invitație. Cei care aveți posibilitatea, cei care vreți ca artiștii români să continue, sprijiniți-i pe aceia independenți, care nu mai au nicio soluție de existență. Artistul independent este artistul care nu are salariu, artistul care nu are un venit de la o instituție, oricare ar fi ea. Iar invitația pe care v-o fac este să faceți o donație pe site-ul muzicianindependent.ro, a căruit inițiaitivă eu o sprijin.”

Luiza Zan: ”În aceste vremuri critice, muzicienii indepedenți au rămas, practic, toți, fără job. Din acest motiv, noi, muzicienii independenți am lansat o campanie prin care dorim să ajutăm muzicienii, colegii de breaslă care sunt într-o situație complicată acum. Și îi invit pe toți colegii mei să o facă, să întindă o mână de ajutor, și pe dumneavoastră, fanii noștri. Intrați pe muzicianindependent.ro și ajutați un muzician.”

În opinia lui Milcoff, doar aproximativ 20-25% dintre artiștii independenți vor beneficia de protecție socială în România în această criză provocat de pandemie.

”Realitatea este că doar 20-25% dintre artiștii independenți vor beneficia de protecție socială în condițiile acestui ordin guvernamental. Doamna ministru Violeta Alexandru vorbește, în continuare, de solidaritate socială și că nimeni nu va fi lăsat în urmă, doar că intre intenții și realitate, cel puțin din perspectiva artiștilor independenți, este o distanță destul de mare.” – afirmă el.

Viitorul arată sumbru pentru artiști

Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a declarat marți seara că relaxarea restricțiilor după data de 15 mai va fi făcută gradual, însă multe dintre activități, mai ales cele cu public, precum spectacolele și concertele, nu vor fi reluate anul acesta, în 2020.

”În ceea ce privește adunările, eu nu cred că în acest an adunările de mare amploare vor fi reluate, este o părere personală. Probabil că între 50 și 100 de persoane o să fie un interval acceptabil, dar trebuie raportat la un anumit spațiu. Dacă spațiul e mic, distanțarea nu se poate produce. Concerte de mare amploare în aer liber eu nu cred și nu cred că o să fie în nicio țară”, a declarat Rafila.