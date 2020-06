Samsung Electronics România a prezentat astăzi oficial ultimele telefoane lansate din seria Galaxy A în cadrul unui eveniment virtual.

În cadrul demonstrației online au fost prezentate cele 6 modele recent lansate de Samsung pe piața din România: Galaxy A21s, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy A51 5G și Galaxy A31.

„Prin seria A, ne-am propus să oferim tehnologiile noastre unui public divers, la prețuri cât mai accesibile, fără a face compromisuri în ceea ce privește performanțele dispozitivelor. Smartphone-urile din seria Galaxy A au specificații și design diferit, astfel încât ele răspund tuturor nevoilor consumatorilor – de la camera puternică ce poate capta fotografii uimitoare, până la o experiență de vizionare de top pe un display foarte bun. Vrem să ne asigurăm că orice utilizator va găsi telefonul potrivit”, a afirmat Alexandru Costache, Head of Telecom Product Management, Samsung România & Bulgaria.

Special pentru tineri

Seria Galaxy a fost gândită în special pentru generația tânără, pentru cei care trăiesc o viață conectată, consumă mult conținut multimedia, petrec mult timp în social media și împărtășesc în timp real experiențele lor. Smartphone-urile din seria Galaxy A sunt echipate cu cel mai bun display, un sistem de camere inovator și o baterie care permite utilizarea pe parcursul întregii zile.

Galaxy A21s este echipat cu un ecran Infinity-O HD+ de 6,5 inci, o cameră principală de 48MP, și una Ultra Wide de 8MP, senzor de profunzime cu rezoluție 2MP și cameră macro de 2MP, plus o baterie de 5.000mAh de lungă durată și încărcare rapidă de 15W.

Galaxy A41 este un telefon compact, ce dispune de un ecran Super AMOLED Infinity-U de 6,1 inci și o configurație puternică a camerei: pe spate regăsim o versiune de camere triple versatile, o cameră principală de 48MP, o cameră Macro de 5MP și o cameră Ultra-Wide de 8MP, iar pe față are o cameră de 25 MP cu Live Focus. Vine cu o baterie de 3.500mAh, care poate fi încărcată la 15W.

Atât Galaxy A51, cât și Galaxy A71 sunt dotare cu patru camere de top, menite să suprindă detaliile care contează cel mai mult pentru utilizatori. Camerele Ultra Wide, Macro și Depth combină funcții inteligente care permit utilizatorilor să surprindă chiar și cele mai mici detalii. Atât Galaxy A71, cât și Galaxy A51 vin cu display-uri Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O. Galaxy A71 are o baterie de 4500 mAh și are funcțiie de încărcare rapidă de 25W, iar Galaxy A51 are o baterie de 4000mAh și încarcare rapidă de 15W.

Varianta 5G

În premieră pentru gama Galaxy A, Galaxy A51 vine și în varianta 5G. Pe lângă specificațiile specifice seriei: ecran Infinity-O, camera foto quad, baterie de lungă durată, acest smartphone răspunde angajamentului Samsung de a face accesibilă conectivitatea 5G unui public cât mai larg și oferă o experiență mobilă puternică.

Galaxy A31 completează seria Galaxy A disponibilă în România. Acesta dispune de același display Infinity-U și camera quad pe spate, care include un senzor principal de 48 MP, unul ultra-wide de 8 MP unul de adâncime 5MP și unul macro 5 MP, precum și de o baterie de 5000 mAh.

Seria Galaxy A este disponibilă în România pe samsung.com/ro și la magazinele partenere.