Începând cu 1 iulie 2024, salariul minim ar putea crește. Sindicatele au propus o majorare la 3.800 de lei, în timp ce Guvernul, prin intermediul Ministerului Muncii, a propus o creștere la 3.700 de lei.

Aceasta reprezintă o creștere de 12,12% față de valoarea din 2023, cu 400 de lei în sumă brută. Salariul se majorează de la 3.300 de lei la 3.700 de lei.

Valoarea netă a salariului, fără scutirea de 200 de lei, este estimată la 2.239 de lei, înregistrând o creștere de 160 de lei și o creștere procentuală de 7,7% față de valoarea actuală de 2.079 de lei.

Pentru un program complet de lucru de 168,000 de ore în medie pe lună în anul 2024, valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.700 de lei este de 22,024 lei/oră.

Această majorare va aduce beneficii unui număr de 1.813.197 salariați.

În sectorul agricol și industria alimentară, se propune o creștere pentru salariul minim brut pe țară garantat în plată de la 3.436 lei în 2023 la 3.700 lei în 2024. Asta înseamnă o creștere de 7,7%, echivalentă cu 264 de lei în sumă brută.

Valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, inclusiv scutirea de impozit și reducerea CAS, este estimată la 2.544 lei. S-a propus majorarea cu 182 lei, o creștere procentuală de 7,7% față de valoarea actuală de 2.362 lei.

Această majorare va aduce beneficii unui număr de 132.751 salariați din sectorul agricol și industria alimentară.

În sectorul construcțiilor, salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 4.582 lei lunar, în cadrul unui program normal de lucru cu o medie de 165,333 ore pe lună. Aceasta se traduce într-o valoare medie orară de 27,714 lei.

Valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este în prezent de 3.150 lei, inclusiv scutirea de impozit și reducerea CAS.

Florin Jianu a precizat că rămâne de văzut ce decizie va lua Guvernul, deocamdată propunerile fiind „pe masă”. Președintele CNIPMMR a precizat că aceste discuții au avut loc în contextul în care se construiește bugetul de stat și atunci „trebuia să ia o decizie în zilele următoare”.

„Bugetul am înțeles că se pune astăzi în transparență decizională, noi am cerut câteva lucruri, o cerere consistentă pentru mediul de afaceri și am înțeles că este o creștere de 12% a bugetului privind IMM-urile. Nu am primit un răspuns foarte clar, dar credem și sperăm și o să fim atenți la construcția bugetului să existe sume pentru start-up-uri, pentru IMM-uri, pentru nivelul de garanții pentru anul viitor”, a mai spus Jianu.