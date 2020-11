SABER Elyzia Premium Vișinată a excelat la The Liqueur Masters 2020 cucerind medalia Master- cea mai importantă distincție a competitiei. Juriul a fost cucerit de notele « de cireșe și șerbet, cu accent acrișor», pe care le-a descoperit degustând « în orb » lichiorul de fructe. SABER Elyzia Premium Cireșe Negre a primit o altă distincție importantă, o medalie de aur, în cadrul aceleiași competiții. Ambele sortimente de lichior au confirmat, încă o dată, că ingredientele 100% naturale, rețeta unică, transmisă din generație în generație și gustul autentic, rafinat, reprezintă un mix puternic de atribute, foarte apreciat la nivel internaţional. SABER Elyzia Premium este unul dintre cele mai premiate branduri de lichior de fructe, iar medaliile câștigate la The Liquer Masters se adaugă celor peste 40 de medalii obținute, de-a lungul anilor la competiții prestigioase desfășurate în Europa, SUA, Africa de Sud și Asia.

« Băuturile care au câştigat medaliile Master au avut un echilibru plăcut între gustul dulce și aromele principale și secundare, de condimente, citrice sau plante » a spus unul dintre membrii juriului, Tobias Gorn, specialist în băuturi, consultant și jurnalist.

The Liqueur Masters face partea din seria competiţiilor The Global Spirits Masters, lansată în 2008, un concurs care răsplăteşte excelenţa ȋn producţia de băuturi spirtoase, oferind brandurilor elemente de diferenţiere cheie, ȋntr-o piaţă globală extrem de variată. The Global Spirits Masters include 14 competiții separate, dedicate diferitelor categorii de băuturi spirtoase, iar juriul este format din experţi ȋn băuturi spirtoase, independenți, printre care se numără profesori, jurnaliști, barmani și buyeri. Anul acesta, formatul competiției a fost adaptat la contextul global special, iar degustarea a avut loc în mediul virtual. Membrii juriului au primit acasă băuturile, în sticle fără etichetă, pentru o evaluare imparțială, și le-au degustat împreună pe Skype.

În ultimii ani, SABER Elyzia Premium, a acumulat peste 40 de medalii ȋn portofoliu, participând la competiţii internaţionale cu tradiţie şi rezonanţă ȋn industria băuturilor alcoolice, organizate ȋn Europa, SUA, Asia şi Africa de Sud. Printre aceste distincții se numără medalii de platină şi aur la Michelangelo International Wine & Spirits Awards 2018 (Africa de Sud), medalii de aur și argint la San Francisco World Spirits Competition 2018 (SUA) și medalii de aur și argint la China Wine & Spirits Awards (2017).

SABER Elyzia se poate numi cu mândrie unul dintre cele mai vechi lichioruri din România, având o tradiție de peste 200 de ani. Lichiorul SABER Elyzia este 100% natural și este unul dintre puținele din lume îmbuteliat cu fructe întregi. De-a lungul anilor, SABER Elyzia a devenit un simbol al calitatii, care combină cu succes rețeta tradițională din Bucovina, rămasă secretă până astăzi, cu cele mai moderne metode și tehnici de producție a lichiorurilor, dând naștere unei băuturi cu un gust rafinat, natural, cu note și nuanțe echilibrate optim. Cele 6 sortimente de SABER Elyzia Premium – cireșe, afinată, fructe de pădure, coacăze negre, caisată, vișinată – pot fi savurate cu gheaţă, în cocktail-uri sau simple, sub formă de shot.

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malț din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion și Distileriile SABER 1789, care împreună, au o istorie de peste 200 de ani în industria spirtoasă locală și au creat unele dintre cele mai puternice mărci din România, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România . Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, sub denumirea THE ICONIC ESTATE.