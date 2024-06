Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, schimbă regulile jocului pe piaţa de vodca internaţională, lansând un produs premium, 100% românesc, inspirat de puritatea şi frumuseţea naturii din Munţii Bucegi.

OMU Vodka este un omagiu adus unuia dintre cele mai ȋnalte vârfuri montane din România, Vârful Omu, şi se adresează celor care au spirit de aventură, dorinţă constantă de a explora şi ȋşi propune să ȋşi depăşească limitele.

Eticheta este semnată de Horia Colibăşanu, unul dintre cei mai prolifici alpinişti din lume, cu o experienţa de peste 20 de ani ȋn cucerirea vârfurilor montane de peste 8.000 de metri, fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor. Horia Colibăşanu a fost desemnat Brand Ambassador OMU Vodka.

OMU Vodka este produsă la Alexandrion Saber Distilleries 1789, din grâu de calitate superioară. Este distilată de 7 ori şi filtrată de 5 ori, pentru a asigura puritatea lichidului, un gust rafinat şi o experienţa premium.

Despre strategia de business pentru categoria vodcă din portofoliul Alexandrion Group, Dr. Nawaf Salameh, a explicat: “Eu am promis ȋn urmă cu 2 ani că vom schimba regulile jocului pe piaţa de vodcă globală. OMU Vodka este primul pas ȋn această direcţie, reprezintă curajul de a avea această abordare pe o piaţă extrem de competitivă. Ne propunem să comercializam OMU Vodka ȋn peste 200 de ţări, iar acest produs are toate argumentele pentru a deveni cunoscut şi apreciat la nivel internaţional, ȋntr-un timp scurt. Pe termen lung, cu brandurile de vodcă din portofoliul nostru, ţintim să acoperim 10% din cota de piaţă globală pe această categorie.”

Horia Colibăşanu, Brand Ambassador OMU Vodka, prezent la eveniment, le-a povestit invitaţilor despre ȋnceputurile ȋn cariera de alpinist şi a punctat asocierea cu brandul OMU Vodka.

“Eu mi-am ȋnceput cariera de alpinist ȋn Munţii Bucegi, acolo unde se află Vârful Omu. Prima mea excursie a fost pe Platoul Bucegi. Eram ȋn clasa a XI-a, am plecat cu ruscacul ȋn spate din Gara Sinaia şi timp de o săptămână am facut exact ce mi-am dorit: am urcat munţii şi am avut un sentiment foarte placut de libertate. Pentru mine, Munţii Bucegi şi Vârful Omu au o semnificaţie aparte, reprezintă ȋnceputul ȋn cariera de alpinist.

Aşa că am fost entuziasmat de discuţia pe care am avut-o cu reprezentanţii Alexandrion Group, care mi-au propus rolul de Brand Ambassador. Mi s-a parut ca am multe lucruri ȋn comun cu OMU Vodka: este un brand autentic, cinstit, care face ceea ce spune; atât eu, cât şi OMU Vodka preferăm frigul, ne simţim mai bine la -30 de grade Celsius decât la +30 de grade Celsius.

Pentru mine, cel mai important lucru, atunci când ajung pe un vârf montant, de oriunde din lume, este să ridic tricolorul României. OMU Vodka este un brand 100% românesc şi cred că acesta este cel mai important atribut pe care ȋl are, care, cu siguranţă va cuceri consumatori din multe ţări, aşa cum alpiniştii cuceresc noi culmi, mereu.”