În Italia, a fost demarată o acțiune semnificativă în ceea ce privește siguranța produselor cosmetice, retrăgând de la vânzare produse cosmetice și articole care conțin Lilial, o substanță toxică pentru sănătate. Această măsură vizează protejarea consumatorilor și asigurarea unui mediu mai sigur pentru utilizarea cosmeticelor.

Produse cosmetice neconforme care conțin Lilial

Lilial, cunoscut și sub denumirea de Butylphenyl Methylpropional, este un ingredient care a fost asociat cu efecte adverse asupra sănătății. Acesta poate afecta sistemul reproductiv și poate provoca sensibilitate pe piele, fiind deosebit de periculos pentru sănătatea fătului.

În conformitate cu reglementările europene, acest ingredient a fost eliminat din produsele cosmetice, iar autoritățile italiene au acționat pentru a proteja consumatorii. Retragerea acestor produse a fost raportată prin intermediul sistemului european de alertă pentru produsele periculoase, cunoscut sub numele de Rapex. Garda de Finanțe din Italia a fost responsabilă pentru aceste retrageri.

Este esențial de menționat că produsele din listă au suferit modificări ale formulărilor. Unele dintre acestea pot să nu mai conțină Lilial și, prin urmare, sunt sigure pentru utilizare. Informațiile cu privire la aceste produse sunt disponibile publicului, iar consumatorii sunt încurajați să verifice etichetele cu atenție.

Lista produselor retrase

În urma verificărilor, Garda de Finanță a retras recent 14 produse, care includ:

Collistar Mousse dell’Armonia Body mousse (lot: N.d., cod de bare: 8015150275095)

Alyssa Ashley Vanilla gel pentru baie și duș (lot: 77566-87, cod de bare: 3 434730 775667)

Collistar Lozione tonica multivitaminica (lot: ccc23-1, cod de bare: 8015150210669)

Vitalcare Anti Arancio Shampoo (lot: 435055, cod de bare: 8029241133140)

REAL TIME Ad Vitam Aeternam Eau de toilette (lot: B16679, cod de bare: 8715658350125)

REAL TIME Loveliness Sensuelle Perfume (lot: B17849, cod de bare: 8715658012900)

Creation Lamis Camrie Perfume (lot: B234295, cod de bare: 6291012871908)

Herry Cotton’s Perfumed shower gel (lot: 946105, cod de bare: 8029241117485)

Setablu Angel wings Perfume (lot: N.d., cod de bare: 8059174591014)

OMERTA® & COUTURE CAT Eau de parfum (lot: N.d., cod de bare: N.d.)

Omerta® & Original woman perfume (lot: N.d., cod de bare: N.d.)

Real Time & Black Rose perfume (lot: N.d., cod de bare: N.d.)

Uniquete inevitable Setablu Perfume (lot: N.d., cod de bare: N.d.)

Setablu Old spain perfume (lot: N.d., cod de bare: 8059174590833)

Lista include alte 171 de articole retrase din vânzare începând din iulie 2023. Această listă extinsă include diverse șampoane, deodorante și parfumuri, scrie gazetaromaneasca.com:

Adidas Ice dive (lot: Nd cod de bare: 3614224620332);

Antica Erboristeria Shampoo addolcente (lot: 0817Y71545 cod de bare: 8011319640087);

Arrogance Blue Deodorant (lot: 25471 cod de bare: 8002747051200);

Axe Anti-transpirant Deodorant (lot: 608031..0 04:46 cod de bare: 8712561195218);

Badedas Oxygel Shower foam (lot: 718413 B 13:07 cod de bare: 8004020763503);

Badedas Soft relax Shower foam (lot: 62455 NX 16:40 cod de bare: 8711700560764);

Belen Rodriguez Perfume (lot: R610 cod de bare: 8033433732271);

Bellissima Cosmetics crema hidratantă (lot: 170407 00250400 15:23 cod de bare: 8015353001637);

Bellissima Cosmetics Crema revitalizantă Aloe Vera (lot: 180910 00200900 11/10 cod de bare: 8015353001613);

BILBOA Carrot Plus Latte solar protecție 20 medie, 200 ml. (lot: 3409B02S cod de bare: 8002410021950);

BILBOA Carrot Plus latte solar protecție 6 joasă (lot: 3038B02 cod de bare: 8002410021882);

BILBOA După bronze colorit sublim (lot: 0128B06= cod de bare: 8002410020946);

BILBOA Gel solar invizibil protecție 30 (lot: 2825R117 cod de bare: 8002410021776);

BILBOA Gel solar invizibil (lot: 0505R01& cod de bare: 8002410021769);

BILBOA Sunscreen invizibil (lot: 0515R02& cod de bare: 8002410021783);

BOROTALCO Active Deodorant spray 50 ml (lot: Nd cod de bare: 80860129);

BOROTALCO Igienizant al muschiului alb cu Antibacterian sapun lichid 250 ml (lot: 13401 cod de bare: 8002410042238);

BOROTALCO Deodorant Milk invizibil 75ml (lot: 25941 cod de bare: 80321132);

BOROTALCO Deodorant Alb (lot: 07652 cod de bare: 80321194);

Bvlgari Omnia Crystalline Body milk (lot: 92553 cod de bare: 783320925535);

Calvin Klein CK One Body lotion (lot: 1054 cod de bare: 88300607464);

Calvin Klein One Eau de toilette and body foam set (lot: 9206 cod de bare: 36142287250040);

Cartier parfums Paris Must de Cartier Eau de toilette (lot: 4JBB cod de bare: 3432240005649);

Centro Azzurro Argan bio Virgin oil (lot: L6-250518 14:19 cod de bare: 8005412104751);

Centro Azzurro Professionale extra strong Hairspray (lot: L1-098520 16:52 cod de bare: 8005412101750);

CERA DI CUPRA LATTE DETERGENTE TONIFICANTE (lot: UJ5170 cod de bare: 8 002140 051920);

Cera di Cupra Tonico Anti Age rinfrescante 200 ml (lot: YEC270 cod de bare: 8002140052163);

Cesare Paciotti Body oil (lot: 3910216 cod de bare: 800935091052);

Clear Antiforfora shampoo (lot: 110192 T cod de bare: 8717644251492);

CLEAR MEN SENSITIVE Shampoo (lot: 325417 cod de bare: 8717644455746);

CLEAR RIEQUILIBRANTE Shampoo (lot: 904117 cod de bare: 8 712561 506342);

Clinians Sun Doposole After sun cream (lot: 157430 cod de bare: 8003510030415);

Comin parfum Romantics Dreams (lot: 357 cod de bare: 8004830287411);

Control Sensual Mousse Massage cream (lot: 1020070001 cod de bare: 8058664130214);

Conver Blue Absolue Eau de toilette (lot: Nd cod de bare: 8056860240034);

Cosmi PREMIUM Face cream (lot: 0410211 cod de bare: 8053285013755);

CP Prestige Cadeau Eau de parfum, 50 ml;

Creation Lamis Golden wave Perfume (lot: 128279 cod de bare: 5414666011471);

Creation Lamis Moon Light Waltz Perfume (lot: 97713 cod de bare: 6291012871090);

DELICE Daybyday Body cream (lot: I01E0240528 cod de bare: 8004120907821);

DENIM After Shave Original (lot: 130124A cod de bare: 7640129895007);

DENIM Musk 3xTRIPLE VIGOR Shower gel (lot: 21035 060240 PD, 220121 21041 060240 PD 250121, 21163 061716 PD210421; cod de bare: 8008970004273);

DIKSON Tutti i giorni capelli normali Shampoo (lot: E2823/1 cod de bare: 8000836134353);

Dolci Gabbiani intenso Mavi profumi (lot: nd cod de bare: 8059513530513);

Dove bagnoschiuma (lot: N.d. cod de bare: 8710908469301);

Eau de toilette (lot: 0519-11 cod de bare: 3700527805121);

Eau de Toilette Jean Paul Gaultier (lot: 78030 cod de bare: 3614270558308);

Eau de Toilette Ultra Blue (lot: 1000D cod de bare: 8008890019712);

Fendi Parfums Eau de toilette (lot: 273 cod de bare: 8002130568408);

Flormar Dreamy Perfection body mist (lot: 607 cod de bare: 8692195002263);

Francesco Milano profumo (lot: 250 cod de bare: 8032697781355);

Franck Olivier St. Rose perfume (lot: 0001 cod de bare: 3608930040258);

Garnier Fructis Shampoo (lot: F178D, F2501, F173D, F175A, F237D cod de bare: 3600542060927);

Gliss Kur Pentele shampoo (lot: 99132 cod de bare: 3600542061987);

Guerlain Aqua Allegoria (lot: 68020B cod de bare: 3346470240891);

H&M Back to the wild perfume (lot: 2196943 cod de bare: 3712004293804);

HUGO BOSS BOSS The scent for Her Eau de parfum (lot: 10720 cod de bare: 7370528293600);

Hugo Boss BOSS The scent (lot: 73605 cod de bare: 7370528177131);

L’Occitane en Provence Frisson Body Lotion (lot: N.d. cod de bare: 3253581315251);

L’Occitane en Provence Cherry Blossom Body Lotion (lot: N.d. cod de bare: 3253581315084);

L’Occitane en Provence Rose Heart body lotion (lot: N.d. cod de bare: 3253581315183);

Marc Jacobs Daisy Eau de parfum (lot: 63174B cod de bare: 3607344151851);

Milano Parfums Noir 80s (lot: 8026N cod de bare: 8050139687038);

Miss Sixty East Queen Perfume (lot: Nd cod de bare: 8015574660856);

Nail polish Essence (lot: 113401 cod de bare: 4050050850753);

Nail polish Kiko (lot: 71419-0 cod de bare: 8023277193936);

Oriflame MYSTIQUE TROPICAL (lot: 12F18A010 cod de bare: 8001300030250);

Paco Rabanne Invictus (lot: 67164 cod de bare: 3349668551958);

Paco Rabanne Lady Million Eau my Gold (lot: 67165 cod de bare: 3349668517535);

Paco Rabanne Olympea (lot: 67166 cod de bare: 3349668551958);

Prada Infusion d’iris (lot: 71324 cod de bare: 8435137748776);

Real Time Perfume Orchid (lot: 1085678 cod de bare: 8715658350156);

Real Time Perfume Vanilla (lot: 1085351 cod de bare: 8715658350149);

Ricci Ricci Eau de parfum (lot: Nd cod de bare: 3614227800214);

Saphir Essential (lot: 174301 cod de bare: 8437030522042);

Saphir Perfume Loulou (lot: 37235 cod de bare: 3582772003962);

Savon de Marseille Soles (lot: 013186 cod de bare: 3760034700289);

Scrub Love Coffee Scrub (lot: Nd cod de bare: 6043603247889);

Sikeliot Profumo (lot: N.d. cod de bare: 8033670755524);

Swarovski (lot: 14566 cod de bare: 2364290323405);

The Balm Cosmetics Eyeshadow (lot: N.d. cod de bare: 681619202402);

Thalgo EAU THERMALE (lot: 3340400500110 cod de bare: 3340400514367);

UNIEQUETE My God! Perfume (lot: Nd cod de bare: 8058890084133);

Vaporisateur pour Femmes (lot: Nd cod de bare: 3487850020154);

Versace Yellow Diamond (lot: 001R cod de bare: 8011003991720);

Vivienne Westwood Boudoir (lot: 2040 cod de bare: 5060301700147);

Yves Saint Laurent Manifesto (lot: 30310 cod de bare: 3365440790480).

Recomandări pentru consumatori

Dacă ați cumpărat produse cosmetice menționate în aceste liste, este esențial să verificați etichetele cu atenție. În cazul în care produsele conțin Lilial, se recomandă să nu le utilizați și să le returnați la punctul de vânzare. Este important să fiți informați asupra ingredientelor produselor pe care le utilizați și să optați pentru cosmetice care nu conțin substanțe toxice sau interzise.

Protejarea sănătății personale trebuie să fie o prioritate, iar consumatorii sunt îndemnați să fie vigilenți în alegerea produselor cosmetice.