Guvernul a asigurat fonduri astfel încât, până la finalul lunii noiembrie, peste 1,4 miliarde de euro să fie plătiţi fermierilor sub formă de avans, a declarat luni prim-ministrul demis Viorica Dăncilă.

„Am început la timp plata subvenţiilor pentru fermieri, aşa cum ne-am angajat. În doar trei zile, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a reuşit să autorizeze plata a aproape 440 de milioane de euro, bani transferaţi în conturile a 390.000 de fermieri. Banii sunt necesari pentru pregătirea culturilor de toamnă şi a viitorului an agricol. Am asigurat fonduri astfel încât, până la finalul lunii noiembrie, peste 1,4 miliarde de euro să fie plătiţi fermierilor sub formă de avans”, a precizat Dăncilă.

Ea i-a mulţumit ministrului Agriculturii şi lucrătorilor APIA pentru „efortul susţinut” ca banii să ajungă mai devreme în conturile fermierilor.

