Tot mai mulți șoferi renunță la mașini electrice. Publicația britanică inews notează că 56% dintre proprietarii de vehicule electrice vor opta pentru un tip de combustibil alternativ, iar benzina va domina cu 30%.

Sursa menționată a oferit drept exemplu proprietarul unui Jaguar I-Pace. Acesta a parcurs un drum de peste 230 de kilometrii, de la Glasgow la Sedbergh, în Cumbria.

Călătoria a fost presărată de tot mai multe opriri la stațiile de încărcare, scrie publicația. Totuși, majoritatea dintre acestea nu i-au încărcat mașina.

În acest context, călătorie care ar fi trebuit să dureze aproximativ 2 ore și 45 de minute a durat șapte ore, iar șoferul a fost de-a dreptul revoltat.

El a ținut să sublinieze că a ajuns acasă la miezul nopții din cauza acestei probleme.

„M-am oprit la fiecare stație de încărcare posibilă, am conectat mașina la încărcător și am constatat că nu funcționa. Asta însemna că nu puteam folosi decât stațiile lente și că nu puteam parcurge decât aproximativ 5 kilometri pentru fiecare încărcare. Am ajuns acasă la miezul nopții”, a spus bărbatul, potrivit sursei menționate.