S-a schimbat ordinea mondială! Forța care domină toată lumea

Sursa: Dreamstime

SUA, China și Rusia rămân cele mai puternice națiuni din lume, dar instabilitatea globală a făcut ca multe alte țări să își schimbe pozițiile din US News and World Report. Deși 2022 a fost un an marcat de război și de o geopolitică agitată, SUA, China și Rusia sunt, în continuare, cele mai puternice națiuni din lume.