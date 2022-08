Ianis Stoica s-a întors la Anamaria Prodan, după opt luni de colaborare cu firma fraților Becali

Ianis Stoica, atacantul celor de la FCSB, a decis să reia legătura cu fostul său agent, Anamaria Prodan, după ce a colaborat opt luni de zile cu firma fraților Becali.

În ultima perioadă, Ianis Stoica a reluat legătura cu Anamaria Prodan, pe care o consideră ca pe a doua sa mamă. Vedeta s-ar fi implicat în dezvoltarea profesională a lui Ianis Stoica de când acesta avea doar 13 ani. În spațiul public există zvonuri potrivit cărora Anamaria Prodan ar fi insistat personal pe lângă Gigi Becali ca Ianis Stoica să primească o șansă la FCSB, bazându-se pe talentul său și pe dorința de afirmare a tânărului fotbalist.

În prezent, Anamaria Prodan este bucuroasă pentru că Ianis Stoica a decis să reia colaborarea cu ea întrucât este convinsă că tânărul sportiv va ajunge o certitudine în fotbalul românesc și nu numai.

„Nu mă interesează de nimic. Eu am contract cu Ianis Stoica. Nu mă interesează familia Becali. Nu-i cunosc! Ei pe mine mă cunosc însă! Eu am avut grijă și am ca de ochii din cap de jucătorii mei. Așa că… ce vorbește familia Becali, ce infirmă sau ce confirmă, nu mă interesează, nu citesc.

Stoica este foarte, foarte bun. Nu prea mai avem jucători ca el. Eu repet. Sunt unică și tot ce fac este unic. Da, sunt nr. 1! Da, sunt cea mai bună, ca să folosesc titlul cărții mele”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul unui interviu acordat pentru DigiSport.

Ianis Stoica a fost nemulțumit de Anamaria Prodan: „Ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine”

Vă amintim că, în decembrie 2021, tânărul fotbalist a fost cel care a anunța „transferul” de la Anamaria Prodan la firma condusă de Ioan Becali și Victor Becali. Acesta spunea atunci că nu mai este mulțumit de impresară deoarece nu i-ar mai fi acordat suficientă atenție.

„Am reziliat contractul cu fostul impresar, am fost cinci ani alături de Anamaria Prodan, apoi impresarul meu a fost un străin. Ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine, nici acel străin, nici măcar nu l-am văzut la față.

Au fost și câteva nereguli în contract și am vrut să rupt contractul. Dar eu n-am rupt contractul ca să semnez cu domnul Victor Becali, am fost liber, fără agent, două luni de zile. N-am semnat contractul cu Victor Becali imediat după ce am rupt contractul cu Anamaria Prodan”, povestea Ianis Stoica în decembrie 2021.