Ultima fabrică de sticlă care mai funcţiona în România, la Avrig, s-a închis din cauza pandemiei de coronavirus. Fabrica rămăsese fără comenzi, iar asta a dus la închiderea societăţii şi la disponibilizarea celor mai mult de 100 de salariaţi.

Fabrica din Avrig lucra exclusiv pentru export şi producea obiecte unice de menaj, cum ar fi pahare, căni, vaze, boluri, farfurii, decantere, inclusiv decorate sau gravate la indicaţiile clienţilor. Până în luna martie, fabrica livra lunar produse în valoare de cel puţin 160.000 de euro către ţări precum Germania, Italia, Franţa, Elveţia, Belgia sau Austria.

Produsele fabricii din Avrig sunt celebre în toată lumea: aici s-au realizat paharele pentru nunta Prinţului Charles cu Diana, s-a lucrat pentru companii precum Versace şi Tiffany, dar şi pentru alte mărci celebre din întreaga lume.

În urmă cu 20 de ani, la Avrig lucrau peste 1.000 de persoane, însă, înainte de oprirea activităţii, fabrica de sticlă mai avea doar 120 de angajaţi. Fabrica a fost înfiinţată în urmă cu aproape 400 de ani, mai exact în 1625.

Fabrica a fost cumparată în 2004 de compania franceza ARC International, producător al sticlăriei Luminarc, pentru circa 2 milioane de dolari şi transferată ulterior în proprietatea unei firme înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Vois Group Limited, scrie ziare.com.

„La noi, faţă de alte domenii, dacă ai de lucru ai, daca nu, e gata”

Lipsa forţei de muncă calificate, precum şi faptul că sunt mari consumatoare de energie electrică şi gaz, a dus la închiderea fabricilor producătoare de sticlă din România, cea de la Avrig fiind ultima rămasă.

„Încă din luna martie încoace au tot scăzut comenzile, am reuşit să mai reducem din personal, dar tot era greu. Iar acum, în ultima săptămână, nu am mai avut efectiv nicio comandă. M-am zbătut foarte mult şi am avut vizitatori, comenzi, apoi a venit pandemia şi ne-a pus capac. La noi, faţă de alte domenii, dacă ai de lucru ai, daca nu, e gata.

Cuptorul acela funcţiona 24 din 24, ceea ce presupunea costuri mari, prea mari ca să le putem susţine. Datoriile au fost tot mai mari, creditorii nu au mai acceptat şi s-a cerut falimentul”, declara directorul Doru Teodorescu în luna iulie, după oprirea activităţii.

