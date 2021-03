Cu o suprafață totală construită de peste 20.000 de mp, Sepsi Value Centre își așteaptă începând de astăzi clienții cu o selecție vastă de branduri internaționale și naționale, dar și oferte speciale de inaugurare.

Locuitorii județului Covasna sărbătoresc astăzi, 18 martie, inaugurarea Sepsi Value Centre, primul centru comercial modern din județ. Proiectul este realizat de către Prime Kapital, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România.

Noul centru comercial își primește vizitatorii cu o selecție generoasă de branduri internaționale, naționale dar și locale, precum: Carrefour Hypermarket, New Yorker, LC Waikiki, Sportissimo, Sport Vision, Sinsay, Orsay, CCC, DM, Noriel, Flanco, Pepco, Nobila Casa, Agroland, Dr.Max, B&B Collection, Cador, KFC, Spartan, Mesopotamia, Big Mama, Bertis, Boutique 17, Arsis, Rufarie, Tabac Xpress, Money Gram, Play Again, BVB Casino, Cover Shop, Talma GSM, Café 42, Cappuccino Cafe, Fine Drink Shop, Kolumban Optika, Hygea Farm, Aderix Fashion, Prima Icecream, Asigurari Auto BSL, Hello Donuts, se arată într-un comunicat de presă.

În primele zile de la inaugurare majoritatea magazinelor vor dispune de oferte și promoții atractive gândite special pentru clienții Sepsi Value Centre.

“Îi așteptăm pe toți locuitorii județului Covasna într-un spațiu modern, cu o selecție de branduri internaționale, naționale, dar și mărci cu specific local, menite să satisfacă toate nevoile și gusturile. Sunt extrem de mândru ca locuitor al județului pentru faptul că începând de astăzi, am adăugat orașul Sfântu Gheorghe pe harta de retail a României. Sepsi Value Centre este un proiect de importanță majoră pentru comunitate atât din punct de vedere al ofertei de cumpărături, cât și al proximității. Totodată prin acest proiect Prime Kapital susține business-ul și antreprenoriatul local, dar și dezvoltarea zonei prin crearea a noi locuri de muncă”, spune Hengán Zoltán– Director centru comercial Sepsi Value Centre.

Sepsi Value Centre este situat pe strada Lunca Oltului nr.31-35, Sfântu Gheorghe și pune la dispoziția clienților săi peste 700 de locuri de parcare, fiind deschis zilnic în intervalul orar 09:00 – 21:00 și 07:00 – 21:00 pentru clienții Hypermarketului Carrefour. Accesul se poate face și cu transportul în comun folosind linia 5 pe traseul Simeria – Gara CFR – Arena Sepsi.

Prime Kapital a luat toate măsurile de protecție și prevenire a răspândirii COVID-19, astfel încât la Sepsi Value Centre siguranța vizitatorilor, angajaților și personalului auxiliar să primeze. Pe lângă termoscanarea tuturor vizitatorilor și prezența dispenserelor de dezinfectant, se vor pune la dispoziția vizitatorilor și măști de protecție de unică folosință, în mod gratuit la intrările în centru comercial. Dezinfectarea și igienizarea suprafețelor se va face cu rigurozitate, iar aerul condiționat din spațiile interioare va fi împrospătat în flux continuu, fără recirculare