Odată cu stabilizarea prețurilor, rolul inflației în creșterea semnificativă a salariului minim a scăzut, în timp ce Directiva UE privind salariul minim a început să fie aplicată. Un număr tot mai mare de țări includ directiva UE în legislație, iar ratele salariului minim au crescut. Întrebarea-cheie este dacă aceste valori de referință sunt suficiente pentru a asigura creșterea adecvată a salariilor minime în statele membre, potrivit Eurofond.

Evaluarea anuală a salariilor minime 2025, care va avea loc la jumătatea lui 2025, va include o privire mai detaliată asupra caracterului adecvat al ratelor creșterii.

Cele 22 de state UE cu un salariu minim național și-au anunțat deciziile privind creșterile ce vor fi aplicate în 2025, cu excepția Spaniei. Evoluțiile aduc vești bune pentru cei cu salariul minim, care își vor vedea salariile crescând substanțial.

Actualizările salariilor minime legale vor avea loc cel puțin o dată la doi ani

Statelor membre în care sunt prevăzute salarii minime legale li se solicită să instituie un cadru pentru stabilirea și actualizarea respectivelor salarii minime în conformitate cu un set de criterii clare.

Actualizările salariilor minime legale vor avea loc cel puțin o dată la doi ani (sau cel mult o dată la patru ani pentru țările care utilizează un mecanism de indexare automată). Cu toate acestea, directiva nu prevede un nivel specific al salariului minim pe care statele membre trebuie să îl atingă. Statele membre cu o acoperire a negocierilor colective mai mică de 80% ar trebui să stabilească un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective. Planul de acțiune ar trebui să stabilească un calendar clar și măsuri specifice pentru a crește progresiv rata de acoperire a negocierilor colective.

Schimbări semnificative ale salariului minim

Salariile minime naționale au crescut între 1 ianuarie 2024 și 1 ianuarie 2025 în toate țările, cu excepția Ciprului.

Ratele lunare sunt ratele de bază și nu sunt convertite pentru acele state membre în care se efectuează mai mult de 12 plăți lunare pe an (Grecia, Portugalia, Slovenia și Spania). Măsura inflației se bazează pe Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) al Eurostat, care poate diferi de indicii naționali a prețurilor de consum la care se referă directiva. Este exprimată ca inflație anuală între decembrie 2023 și decembrie 2024, deoarece datele pentru ianuarie 2025 nu sunt încă disponibile.

Creșteri substanțiale de aproape 23% în România, creșteri moderate de sub 4% în Malta

În ceea ce privește modificările ratelor nominale în diferite țări, lucrurile arată astfel:

creșteri substanțiale în majoritatea statelor membre din Europa Centrală și de Est, cu creșteri de aproape 23% în România (rezultat din actualizarea periodică din ianuarie 2025 și o intervenție ad-hoc în iulie 2024); 15% în Croația și Bulgaria; 12% în Lituania; 10% în Cehia și Polonia; 9% în Ungaria și Slovacia; și 8% în Estonia.

creșteri semnificative de peste 6% în Grecia (nouă rată fixată în aprilie 2024 conform practicii obișnuite), Irlanda și Portugalia; și puțin sub 6% în Țările de Jos (rezultat din două actualizări regulate, în iulie 2024 și ianuarie 2025) și Letonia

creșteri moderate de sub 4% în Malta, Belgia (o creștere de +3,8% din aprilie 2024 datorită indexării automate), Germania, Luxemburg, Franța (o creștere de +2% față de noiembrie 2024 datorită indexării automate) și Slovenia.

nicio schimbare în Cipru, deoarece noul salariu minim legal al țării a fost majorat pentru prima dată în 2024, iar o reajustare este prevăzută doar la fiecare doi ani.

Rolul inflației în creșterea salariilor minime este moderat

Creșterile salariului minim nominal au fost în general mai mici decât cele din 2024: creșterea medie între ianuarie 2024 și ianuarie 2025 este peste 7%, în timp ce cea dintre ianuarie 2023 și ianuarie 2024 a fost de aproape 10%. Unul dintre factorii evidenți care afectează stabilirea salariului minim din acest an este scăderea inflației în multe țări: cifrele preliminare bazate pe nivelurile prețurilor între decembrie 2023 și decembrie 2004 reflectă o rată medie a inflației de 3%, sub nivelul de aproape 4% înregistrat în urmă cu un an. (între decembrie 2022 și decembrie 2023)

Pe acest fond de creșteri nominale ceva mai modeste ale salariilor minime ca urmare a unei inflații semnificativ mai scăzute, imaginea generală în majoritatea țărilor este una a câștigurilor în ceea ce privește puterea de cumpărare în rândul salariaților cu salariul minim.

În ultimele 12 luni, salariile minime naționale au crescut peste inflație în toate țările, cu excepția Ciprului și Belgiei (unde salariul real a scăzut) și în Slovenia (unde a rămas mai mult sau mai puțin constant); se pare că acesta va fi și cazul în Spania. În termeni reali, creșterea nivelurilor salariului minim este substanțială în majoritatea statelor membre din Europa Centrală și de Est (România, Bulgaria, Croația, Lituania, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) și Irlanda, printre statele membre vest-europene.

Directiva privind salariul minim pare să fi declanșat creșteri de tip structural

Odată cu diminuarea rolului inflației în stabilirea salariului minim, alți factori, în special noua directivă privind salariul minim, pot juca un rol în determinarea creșterilor substanțiale ale salariului minim și de acum înainte. Directiva privind salariul minim prevede că țările cu un salariu minim legal trebuie să se asigure că acesta este „adecvat”. Articolul 5 reglementează procedura de stabilire a unui salariu minim adecvat.

Statele membre utilizează valori de referință orientative pentru a-și ghida evaluarea adecvării salariilor minime legale. În acest scop, se pot utiliza valori de referință orientative, utilizate în mod obișnuit la nivel internațional, cum ar fi 60% din salariul mediu brut și 50% din salariul mediu brut și/sau valorile de referință orientative utilizate la nivel național.

Pentru noile rate din 2025, pot fi observate creșteri structurale care sunt strâns legate de prevederile directivei, inclusiv următoarele:

În Estonia, partenerii sociali au convenit cu guvernul un cadru care să asigure că salariul minim ajunge la 50% din salariul mediu până în 2027.

În Bulgaria, guvernul și-a bazat decizia pe rata salariului minim de la 1 ianuarie 2025 pe legislația din 2023, care prevede un nivel de 50% din salariul mediu.

În România, guvernul vizează și 50% din salariul mediu (noua rată nominală în ianuarie 2025 ajungând la 47%), așa cum este stabilit în noua legislație privind salariul minim care a urmat consultării tripartite.

În Cehia, se stabilește o țintă ca rata nominală să ajungă la 47% din salariul mediu până în 2029.

În Irlanda, salariul minim pentru ianuarie 2025 a fost stabilit în conformitate cu obiectivul de a atinge 60% din salariul mediu până în 2026.