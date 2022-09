Vârsta femeilor care pot să acceseze programul de fertilizare în vitro a fost extinsă până la 45 de ani, iar suma prevăzută, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru întreaga procedură, a anunţat miercuri, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea.

Programul de fertilizare în vitro a fost extins

„În cadrul şedinţei de Guvern a fost adoptat programul social naţional pentru creşterea natalităţii. Din păcate, în ultimii ani natalitatea a scăzut vertiginos în ţara noastră. Anul trecut s-au născut în România mai puţin de 180.000 de copii şi anul acesta cifrele sunt îngrijorătoare, pentru că pe primele 6 luni ale acestui an a scăzut natalitatea comparativ cu anul trecut cu încă 20 % şi atunci este necesar ca autorităţile statului să ia măsuri pe toate componentele.(…)

Din păcate, în ţara noastră, potrivit autorităţilor medicale, unul din cinci cupluri este infertil, deci practic apare şi un blocaj de ordin medical în cadrul unor cupluri de a avea copii. Aici am venit cu acest proiect ţintit. El face parte şi din pachetul Sprijin pentru România.(…)

În primul rând, faţă de programul naţional existent deja, am extins vârsta femeilor care pot să acceseze acest program până la 45 de ani. Am extins-o şi în sensul vârstei primare, adică 20 de ani, şi vârstei maximale – 45 de ani. Aş spune, de asemenea, că suma este acoperitoare pentru întreaga procedură de fertilizare in vitro, atât tratamentul, achiziţia acestuia, de asemenea, embriotransferul, dar şi monitorizarea ulterioară acestei proceduri, însemnând 15.000 de lei, la cursul zilei aproape 3.000 de euro”, a precizat Gabriela Firea.

Obiectivul este de a avea cel puţin 10.000 de decontări pe an

De asemenea, a adăugat ea, programul permite efectuarea a trei proceduri pe an, cu indicaţie medicală, faţă de o singură procedură cum era prevăzut până acum.

Ministrul Familiei a subliniat că obiectivul este de a avea cel puţin 10.000 de decontări pe an, până la finele acestui an ţinta fiind de 2.500 de proceduri decontate.

„Am făcut aşa un calcul rapid. Dacă până acum se decontau într-un judeţ 8-10 proceduri pe sumă mai mică şi cu alte criterii, acum practic se vor deconta după noul program adoptat astăzi de Guvern, iniţiat de către Ministerul Familiei şi Ministerul Muncii, ca şi co-iniţiatori, cam 230- 250 de proceduri pe fiecare judeţ. Este un prim pas.

Eu mi-aş dori să avem chiar peste 300-400 de proceduri, deoarece experienţa ne-a arătat că la un judeţ au fost depuse în general peste 300 de cereri, deşi au fost onorate din partea statului 8-10, în funcţie de bugetul care a fost în în fiecare an”, a mai spus Gabriela Firea.

Aceasta a precizat că nu se pun condiţii în ceea ce priveşte clinicile, în program putând să se înscrie atât paciente care merg la un spital de stat care are specialişti în fertilitate sau care merg la clinici private.

Totodată, nu sunt impuse condiţii în ceea ce priveşte căsătoria: „cuplurile pot fi căsătorite sau nu şi de asemenea pot să fie şi femei singure, doamne-domnişoare singure care doresc să facă o astfel de procedură de fertilizare în vitro„.