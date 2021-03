Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a vorbit, luni, în timp ce se apăra împotriva moțiunii, despre faptul că a reuşit în mandatul său să ridice la un nivel normal redevenţele încasate de Agenţia Domeniilor Statului (ADS). Acesta consideră că este vorba de “probabil, pentru cel mai bun teren din Europa”, în condiţiile în care ani de zile concesionările au fost făcute “pe sume ridicole”.

Dezvăluirile făcute de Adrian Oroș

“Ce vă mai doare domnilor? Situaţia de la ADS, care era moşia voastră de ani de zile, unde aţi concesionat pe sume ridicole, până la 400 de kilograme de grâu la hectar, atât erau redevenţele în perioada 2000-2004 pe sute de mii de hectare. Am încercat să facem ordine şi acolo, şi în fiecare zi dăm de dumneavoastră, şi de prietenii dumneavoastră, de redevenţe ridicol de mici, contracte în vigoare care trebuiau reziliate de mult.

Am identificat o sumedenie de suprafeţe de teren exploatate fără titlu valabil şi bineînţeles că s-au dispus măsuri în vederea recuperării cuantumului exploatării. Am ridicat nivelul redevenţelor, iar pentru toate terenurile care au fost concesionate în acest an redevenţele au acest cuantuam, de 2.900 kg (de grâu n.r.)/ha, 2.600 kg/ha şi 2.000 kg/ha şi asta este o redevenţă normală, probabil, pentru cel mai bun teren din Europa şi nu furăciunea pe care aţi făcut-o în anii trecuţi”, a declarat, luni, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, la dezbaterea moţiunii simple depusă de către parlamentarii PSD împotriva sa.

Ministrul a mai spus că de abia anul trecut s-a pus în aplicare Legea 226/2016, lege prin care tinerii fermieri pot primi teren, până în 50 de hectare de la ADS.

“În 2016 aţi prezentat o lege – 226/2016 – cu tinerii fermieri, dar aţi uitat să o puneţi în aplicare. Începând de anul trecut o punem noi. Unde găsim teren neconcesionat liber de contract îl alocăm tinerilor fermieri până la 50%. Până acum au fost două sesiuni şi vom continua cu tot terenul pe care îl găsim liber de sarcini, să îl dăm tinerilor fermieri”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Ce arată datele MADR

Conform datelor MADR, în cadrul primei sesiuni de concesionare a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în suprafaţă de până la 50 hectare, către tinerii cu vârsta de maximum 40 de ani, în perioada 26 octombrie 2020 – 6 noiembrie 2020 s-au depus un număr de 125 de solicitări. Terenurile ofertate sunt situate în judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara şi Satu Mare. Din totalul cererilor depuse, un număr de 61 de solicitanţi au fost declaraţi eligibili.

În etapa a doua a procedurii, dintre solicitanţii eligibili au depus documente în completare un număr de 39 de candidaţi, iar dintre aceştia, 28 au fost admişi. MADR precizează că în judeţul Satu Mare, în luna noiembrie 2020, s-a încheiat primul un contract de concesiune prin procedura de atribuire directă cu primul beneficiar al Legii nr. 226/2016, au fost semnate alte 4 şi sunt în curs de finalizare alte 10 contracte de concesiune.

Mai mult, în data de 18 ianuarie 2021, ADS a publicat pe site a doua sesiune de concesionare a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrare, în baza Legii nr. 226/2016. Judeţele pe raza cărora se găsesc terenurile ofertate sunt: Alba, Gorj, Ialomiţa, Neamţ, Satu Mare, Timiş, Teleorman şi Vâlcea.

Ministrul Agriculturii, vizat de o moțiune simplă

Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut, azi, moţiunea simplă pe agricultură a Partidului Social Democrat, cu titlul “Agricultura României este atacată de cel mai periculos dăunător – ministrul Adrian Nechita Oros”.

Conform documentului, agricultura a avut, în 2020, două recorduri negative: cea mai pronunţată reducere de producţie dintre activităţile economice – minus 16,2% la valoarea adăugată creată şi cea mai mare creştere de preţuri – plus 10,5% la preţuri. Totodată, PSD îl acuză pe ministrul Agriculturii că toate promisiunile făcute de la preluarea mandatului s-au dovedit a fi doar minciuni.

Votul final pe moţiunea PSD împotriva ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, va fi dat miercuri, 31 martie 2021.