Într-o apariție recentă la emisiunea „În Faţa Naţiunii” de la Antena 3 CNN, Nicuşor Dan a comentat pe marginea activităților electorale desfășurate de Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut.

În cadrul declarațiilor oficiale, Georgescu a indicat venituri și cheltuieli zero pe perioada campaniei sale pentru funcția de președinte, informații care au stârnit un val de întrebări din partea publicului și a autorităților.

Nicuşor Dan a subliniat că, din punctul său de vedere, campania lui Călin Georgescu a implicat costuri semnificative, care ar depăși cu mult veniturile și cheltuielile raportate oficial. Primarul Capitalei a menționat în cadrul emisiunii că, în opinia sa, această campanie a avut o valoare estimată la zeci de milioane de euro.

Acesta a adăugat că există indicii care sugerează cheltuieli uriașe în cadrul campaniei, indicii susținute și de specialiști în domeniu care estimează costuri de milioane sau chiar zeci de milioane de euro.

Mai mult, primarul Capitalei a menționat că există rapoarte recente, inclusiv unul din partea serviciilor franceze, care sugerează manipularea algoritmului TikTok, cu scopul de a amplifica prezența online a lui Georgescu în timpul campaniei.

Un alt subiect important discutat de Nicuşor Dan a fost legat de posibilitatea anulării alegerilor prezidențiale din România, o temă ce a stârnit controverse pe plan intern și internațional. Întrebat ce ar discuta cu oficialii din Statele Unite sau Uniunea Europeană pe această temă, primarul Capitalei a oferit o explicație detaliată.

„Sunt două chestiuni diferite: una este chestiunea anulării alegerilor, care ţine de democraţia din România şi imaginea pe care România o are în lume. Şi, aici, bineînteles că, aşa cum am spus mai devreme, explicaţiile nu sunt suficiente. Şi, ca preşedinte al României sunt informaţii, pe care în momentul ăsta nu le am.

Toate structurile care sunt serviciile… Autoritatea Electorală, ANAF, Parchet – trebuie sa furnizeze preşedintelui acele dovezi care s-au strâns în intervalul ăsta. Pentru moment nu avem aceste informaţii”, a declarat Nicuşor Dan.