Europarlamentarii din comisia pentru apărarea democrației au dezbătut luni raportul francez care a evidențiat manipularea alegerilor din România prin intermediul rețelei sociale TikTok.

Cristi Terheș, membru al comisiei, a declarat că au fost descoperite peste 22.000 de conturi de TikTok operate din Turcia, care au folosit boți pentru a manipula algoritmul platformei în favoarea AUR și a lui Călin Georgescu. Aceste conturi au fost distribuite masiv, iar TikTok nu a putut identifica sursa finanțării acestora.

De asemenea, europarlamentarul a subliniat că micro-influencerii care au promovat campania lui Călin Georgescu au fost remunerați, mulți dintre ei fără a ști exact pe cine susțin.

„Dacă România are 9 milioane de useri azi pe TikTok din 19 milioane și ai cel puțin 300.000 de conturi pe care TikTok spunea zilele trecute într-un comunicat de presă că au fost eliminate ca urmare a faptului că au fost folosite în mod special pentru inducerea în eroare a utilizatorilor. Ca urmare stai și te intrebi am avut sau nu am avut cu adevărat alegeri libere și corecte?”, a spus Cristi Terheș.